El enfado del rey Carlos III con el príncipe Harry y Meghan Markle tras el viaje a Nigeria

El rey Carlos III y el príncipe Guillermo están enfadados con el príncipe Harry y con Meghan Markle después de descubrir qué ha pasado en Nigeria. Los duques de Sussex han estado tres días en África para dar visibilidad a los Juegos Invictus, un evento que fundó el hijo menor de Lady Di en 2014 para demostrar las habilidades deportivas de los veteranos discapacitados. Dicho viaje ha sido todo un éxito, el problema es que Harry se distanció de la Familia Real británica en 2020.

Ni Carlos III ni el príncipe Guillermo, heredero al trono, comprenden el comportamiento del marido de Meghan Markle. Sienten que ha utilizado la imagen de la Casa Real para cumplir con su objetivo en Nigeria y creen que no debería hacerlo, pues en su momento renunció a sus funciones. Esta gira no oficial ha generado una nueva polémica que confirma la tensa relación que Harry mantiene con su hermano y con su padre.

El príncipe Harry, con Meghan Markle. (Foto: Gtres)

Tom Quinn, experto en realeza, asegura que el rey Carlos está «más enfadado de lo que nadie lo ha visto nunca». No es el único. «Guillermo está absolutamente furioso y decidido a encontrar una manera de evitar que esto suceda en el futuro». Padre e hijo se han unido para frenar los planes de los duques de Sussex, quien llevan años viviendo en California y alejados de la Familia Real.

¿Qué hay detrás de este enfado?

El rey Carlos III, junto al príncipe Guillermo. (Foto: Gtres)

Harry y Meghan tuvieron mucha repercusión durante su estancia en Nigeria, de hecho el príncipe tuvo un comportamiento muy similar al que tenía su madre, la fallecida Lady Di. Se encargó de visitar personalmente un hospital, se arrodilló delante de la cama de un enfermo y mantuvo una cariñosa conversación con él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de People Magazine (@people)

Según informa Tom Quinn en el diario The Mirror, Carlos III y su primogénito no comprenden el trato que Harry ha recibido en Nigeria y no quieren que se vuelva a repetir. «Lo que realmente ha molestado es que los ciudadanos trataron a Meghan y Harry como estuvieran en una gira oficial. La pareja fue recibida con bailes, aplausos, visitas a escuelas y a hospitales, algo que deberían haber hecho otros miembros de la Familia Real».

El soberano británico quiere pasar a la acción cuanto antes. Ha estado un tiempo apartado de sus funciones debido al cáncer que padece, pero poco a poco va retomando su agenda. Por eso es un buen momento para dar un golpe en la esa y frenar los planes de su hijo menor. Esa es la teoría que baraja el medio anterior, aunque los planes de Harry podrían ser diferentes.

La experiencia del príncipe Harry en Nigeria

El príncipe Harry, en los Juegos Invictus. (Foto: Gtres)

Tom Quinn recalca que el viaje a África de los duques de Sussex «ha confirmado los peores temores del rey Carlos». Ha comprobado que Harry y Meghan son todo un fenómeno social, algo que ya han dejado claro en otras ocasiones, como por ejemplo cuando grabaron su propia serie en Netflix.

Hay que recordar que el príncipe escribió sus memorias, gesto que ratificó su decisión de alejarse de la Casa Real. Por su padre no entiende que ahora utilice a la familia para sus proyectos personales, en este caso los Juegos Invictus.

Meghan Markle también está implicada en esta competición. Sin embargo, no estuvo presente cuando su marido organizó el aniversario de la misma en Londres. Su ausencia en la capital británica es una de las pruebas que demuestran su distancia con todo lo que tiene que ver con la Corona y esto tampoco le ha sentado bien al rey de Inglaterra.