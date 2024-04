Queda apenas una semana para que el príncipe Harry vuelva a Londres. El duque de Sussex regresará a su ciudad natal no para ver a su padre -que ya retoma su agenda pública-, sino para asistir a un acto conmemorativo del origen de los Juegos Invictus. El hijo menor del rey Carlos III estará en la capital británica el próximo 8 de mayo, dos días después del quinto cumpleaños de su hijo mayor, el príncipe Archie, y del primer aniversario de la coronación del monarca.

Tal como se ha confirmado, el hermano del príncipe de Gales viajará a Reino Unido para estar en un servicio en la Catedral de San Pablo -mismo lugar en el que se casaron Carlos y Diana-, por el décimo aniversario de la creación de los Juegos Invictus. Una cita en la que está previsto que el duque de Sussex haga una lectura.

El príncipe Harry, a la salida de un juicio en Londres. (Foto: Gtres)

Sin embargo, Harry no estará acompañado por Meghan Markle. A pesar de que, hasta no hace mucho se pensaba que la duquesa podría acompañar al príncipe en esta cita, dada su especial vinculación con los Juegos Invictus, lo cierto es que, finalmente, la norteamericana no viajará a Londres. No se han confirmado los motivos por los que la nuera del rey Carlos ha decidido no trasladarse a la capital británica, aunque es cierto que lleva mucho tiempo sin visitar la ciudad.

La ausencia de Meghan Markle hace pensar que el príncipe Harry tampoco viajará en compañía de sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet lo que, en caso de encuentro con el rey Carlos III, cierra la puerta a un posible reencuentro del monarca con sus nietos, a los que apenas conoce.

El príncipe Harry, durante una visita a Londres. (Foto: Gtres)

Tampoco se sabe dónde se alojará el duque de Sussex durante su estancia en la capital británica, ni si, finalmente, tendrá protección policial, tras su reciente varapalo judicial en torno a este tema. No obstante, sí se sabe que las autoridades competentes valoran cada situación de manera particular para ofrecer la seguridad al príncipe Harry, a pesar de que su intención es contar con protección de forma permanente.

Viaje especial a Nigeria

Además de la visita a Londres, el príncipe Harry viajará a Nigeria días después de pasar por la capital británica, eso sí, lo hará en compañía de su esposa. Durante el viaje, los duques de Sussex aprovecharán para reunirse con personal militar y, además, participarán en una serie de actividades asociadas con los Juegos Invictus. El Ministerio de Defensa de Nigeria se ha mostrado encantado por la próxima visita de la pareja y, de hecho, el general de brigada Tukur Gusau ha emitido un un comunicado en el que asegura que la visita servirá para fortalecer la conexión de Nigeria con los Juegos Invictos y allanará el camino para futuras ediciones.

El príncipe Harry, junto a su esposa, Meghan Markle./ Gtres

Todavía no se conocen las fechas exactas del viaje, pero es probable que sea después de la visita a Londres. Eso sí, la noticia llega dos años después de que se hiciera público que Meghan Markle es un 43 % nigeriana, según un análisis genealógico que se realizó. Por tanto, el viaje, además de permitir a la pareja dar más pasos en el trabajo de los Juegos Invictus, también va a servir para que Meghan Markle explore sus raíces en la cultura nigeriana.