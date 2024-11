El encuentro entre la princesa Leonor y Gabriel Giacomelli que está revolucionando las redes

Gabriel Giacomelli, el amigo norteamericano de origen brasileño de la princesa Leonor, vuelve a acaparar la actualidad mediática coincidiendo con una fecha muy especial para la hija mayor de los Reyes, don Felipe y doña Letizia. La noticia ya está causando estragos en las redes sociales ya que, según se ha podido conocer, el joven habría viajado a España coincidiendo con la fecha de su 19 cumpleaños. Un día que, este año, ha estado teñido de drama debido la tragedia de la DANA que ha paralizado a España.

Como se supo en su día, Gabriel llegó a pasar unos días en Zarzuela durante una Semana Santa y según se comentó, la heredera también habría ido a visitarlo a los Estados Unidos. Una buena relación que lejos de diluirse con el tiempo, y según las últimas informaciones, sigue siendo muy estrecha.

Una amistad que se mantiene en el tiempo

Se dijo que la princesa Leonor celebraría su cumpleaños en la Escuela Naval de Marín y que luego cogería un vuelo y se iría a Madrid para pasar allí el puente. También trascendió que la primogénita celebraría su día junto a un grupo de amigos y de manera privada entre los que se encontrarían antiguos compañeros de la Academia Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín. Un bonito encuentro que, según se había señalado, Casa Real pretendía que no se celebrara fuera de los muros del Palacio de la Zarzuela.

Nuria Marín informando de la noticia. (Foto: Instagram)

Aunque finalmente no se ha conocido exactamente el emplazamiento del ágape, que podría haber sido modificado debido a la tragedia de la DANA, existen unas imágenes que ya están circulando por las redes de Gabriel Giacomelli y que la periodista Nuria Marín ha podido ver en persona.

Son unas instantáneas que el propio joven ha compartido en sus redes y que demuestran que ha formado parte de una celebración con compañeros de la escuela de Marín de Leonor. Aunque no ha enseñado el material gráfico en su cuenta de Instagram, no ha tenido inconveniente en describir las instantáneas de Gabriel en la celebración en la que habría coincidido: «No las puedo mostrar por dos razones, una porque Gabriel me tiene bloqueada en sus redes y porque Gabriel tiene su cuenta de Instagram privada», ha explicado Nuria.

Así ha sido el último encuentro

Nuria Marín informando de la noticia. (Foto: Instagram)

Más allá de no poder dar difusión a las fotografías de Giacomelli, Nuria Marín no dudaba en contar los detalles que, según ella han delatado a la princesa y su amigo, juntos en un evento: «En el vídeo aparece Teresa, una de la invitadas, con el gorro de la Academia de Marín con el que vimos a Leonor en el desfile militar del 12 de octubre. La foto viene acompañada con el texto ‘vive la marine’. La joven se ve sentada en el sillón del jardín de una casa que se ve bastante extensa. Encima de la mesa se ve una botella de agua de la marca Landín Fontiña, que se extrae de un manantial de Pontevedra».

Según Nuria se podría deducir que o bien Leonor se habría llevado el agua de Marín a Madrid o, como señalaba al principio del vídeo, de acuerdo a los tristes acontecimientos de Valencia la celebración se podría haber realizado en Galicia. «En la segunda imagen de las stories de Gabriel se ve una mesa baja de exterior con un montón de copas y latas de cervezas», seguía explicando la periodista. Un comentario que deja claro que se trataba de una celebración en toda regla en España, con compañeros de Marín de la princesa.