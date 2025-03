Cambio de planes en Elcano, el buque en el que continúa Leonor su formación militar. El barco llegó a la ciudad de Punta Arenas, en Chile, antes de lo previsto por el temporal, que sobre el mapa no parece extremo, y que tuvo lugar el pasado 18 de marzo a las 17:30. Según la información a la que ha tenido acceso LOOK, hay un motivo de peso por el que aún no hay imágenes del habitual saludo de la primogénita del Rey Felipe VI y la Reina Letizia Ortiz junto al resto de sus compañeros guardiamarinas, cuando llegan a un puerto, como sí que ha ocurrido en otros países como Brasil.

A diferencia de las anteriores ocasiones, Elcano ha cambiado el protocolo habitual de llegada a puerto que se ha venido dando en otros desembarcos. La explicación que le han dado a los medios que esperaban a la llegada del buque ha sido por las bajas temperaturas de este país latinoamericano. Recordemos que el próximo día 21 cambiarán las estaciones y mientras que en España esperamos la llegada de la primavera, allí será otoño.

Así queda la agenda de Leonor en los próximos días

Por el momento y hasta nueva orden, la nieta del Rey emérito y la Reina Sofía no tiene asignada ningún tipo de actividad protocolaria. Sin embargo, las actividades no oficiales que estaban programadas, están paralizadas o en stand by por el temporal chileno.

Durante los próximos días, Leonor no participará, por el momento, en varias actividades extraoficiales. El jueves de 20 de marzo, que coincide con el cambio de estación, estaba previsto que la primogénita de los Reyes de España acudiera a una ceremonia en la que iba a depositar una ofrenda floral en el busto de Juan Sebastián Elcano, que encuentra en la avenida Costanera del Estrecho, en Punta Arenas, junto al busto de Fernando de Magallanes y que se trata de una obra donada por la Armada española tras las gestiones del antiguo embajador de España en Chile y el Alcalde de Punta Arenas.

Entre los planes previstos y que están paralizados también el próximo sábado 22 de marzo se iba a realizar un acto conmemorativo en Puerto de Hambre, en honor al aniversario de su fundación, donde se encuentran las ruinas de la ciudad Rey Don Felipe, a 56 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas.

También está previsto, si las condiciones climáticas lo permiten, que los guardiamarinas visiten Cabo de Hornos con el buque, así como la propia ciudad en la que han desembarcado.

El estado de salud de Leonor

A comienzos de este mes de marzo, salieron a la luz varias noticias sobre el estado de salud de Leonor. La revista Caras analizó que desde el paso de Elcano por Montevideo, existe un mayor hermetismo de cómo se encuentra la primogénita de los Reyes. Sin embargo y lejos de la realidad, el capitán de Elcano, en su llegada a Chile, ha reaparecido frente a los medios de comunicación como viene siendo habitual para desmentir la noticia. En primer lugar, ha dejado claro que no iba a dar ningún tipo de información sobre los guardiamarinas. Sin embargo, tras la insistencia de los periodistas, ha respondido que ninguno de ellos ha hecho uso de la enfermería del buque.