Un año después del polémico ‘Megxit’, los duques de Sussex se han abierto en canal en una de las entrevistas más esperadas de los últimos tiempos. Y lo han hecho ante Oprah Wingfrey, en una charla donde han abordado cuestiones tan ‘peliagudas’ como su ruptura con la Familia Real británica, la relación entre Meghan y su cuñada Kate, y cómo vivió la exactriz el tiempo que estuvo en Londres como pareja del hijo pequeño del Príncipe Carlos de Inglaterra. Pero además, el matrimonio sorprendió al desvelar, en exclusiva, el sexo del bebé que esperan: una niña, que nacerá el próximo verano.

Horas antes de la emisión de la conversación entre una de las mejores comunicadoras norteamericanas y los duques de Sussex, salía a la luz la millonaria cifra que se han embolsado por esta intervención televisiva. Ha sido el ‘Wall Street Journal’ el encargado de informar sobre el montante que han ganado sentándose con Oprah durante poco más de dos horas. Nada más y nada menos que entre 5,8 y 7,5 millones de euros (entre 7 y 9 millones de dólares). Desde el mismo medio calculan que un spot publicitario durante la entrevista podría tener un coste de casi 300.000 euros. Desde que se desligaron de la familia real británica, entre otros motivos por la presión de la prensa, han sido precisamente los medios de comunicación una de sus fuentes de ingresos: han colaborado con Disney, han participado en eventos de altura y además han intervenido en distintas conferencias de manera telemática que también les ha reportado dinero.

La charla con Oprah se emitió a las 20:00 hora local de ayer domingo en la CBS, las 2 de la madrugada de hoy lunes aquí en España, una hora menos en el Reino Unido. Según se ha sabido, la Reina Isabell no tenía intención de trasnochar para ver las declaraciones de su nieto, pero sí que ordenó a su equipo estar atentos a todo lo que ambos dijeran. A corazón abierto, primero Meghan, luego Harry y después el matrimonio junto, han hecho confesiones que no han dejado indiferente a nadie y que, sin duda, traerán cola.

Meghan y sus pensamientos suicidas

Meghan hizo una de sus confesiones más duras a Oprah al explicar que, durante su primer embarazo llegó a tener pensamientos suicidas. «Era constante, muy claro, real y aterrador», contó a la presentadora. «Me daba vergüenza decírselo a Harry, porque sé cuánta pérdida ha sufrido, pero sabía que no lo decía lo haría». Tras explicarle a su marido lo que estaba ocurriendo, este le brindó todo su apoyo. «Se necesita mucho coraje para admitir que necesitas ayuda», añadió muy emocionada.

Pero ese apoyo de Harry no lo encontró en la Corona. Meghan contó que acudió a la institución y compartió su malestar a través de correos electrónicos donde pedía ayuda especificando que estaba muy preocupada por su salud mental. La respuesta fue tajante: «Me dijeron que no podía ir a ningún sitio porque no sería bueno para la institución». «Comparto esto porque hay mucha gente que tiene miedo de decir que necesita ayuda», señaló revelando además que la contestación de la Casa Real fue que no podían hacer «nada» por ella porque la duquesa no era «una empleada pagada por la institución».

Harry y su familia

Tras estas revelaciones fue el turno del príncipe Harry. Él habló de su relación con su padre y su hermano, algo que parece no atravesar su mejor momento. De hecho, contó que el príncipe Carlos dejó de responder a sus llamadas cuando se trasladó a Canada con Meghan y su hijo Archie. Una actitud de su progenitor que le hizo tomar la decisión de salir de la primera línea de la realeza. «Estoy muy decepcionado con él porque ha pasado por algo similar, sabe cómo se siente el dolor y Archie es su nieto», ha dicho de manera tajante. «Al mismo tiempo, siempre le querré. Pero hay mucho dolor, y arreglar esa relación seguirá siendo una de mis prioridades».

Algo similar ocurre con su hermano. El menor de los hijos de Lady Di también aseguró igualmente que quiere mucho a su hermano, aunque piensa que están yendo «por caminos diferentes». Y no ha tenido reparos en admitir que siente «una enorme compasión» tanto por su padre como por Guillermo, al considerar que los dos «están atrapados». «Yo también me sentía así, no veía una salida. Estaba atrapado, pero no sabía que lo estaba». Un sentimiento que cambió cuando Meghan Markle llegó a su vida.