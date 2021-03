Ha pasado casi un año desde que los duques de Sussex participaran en su último acto conjunto con el resto de la familia real. El 9 de marzo de 2020 la Abadía de Westminster acogía el servicio religioso con motivo de una de las fechas más importantes para los Windsor, el Día de la Commonwealth. Era la última vez que veríamos a Harry y Meghan junto al resto de miembros de la familia, antes de emprender su período de gracia de doce meses alejados de “La Firma”. A pesar de que en un principio la Reina les había concedido un año para que se replanteasen su situación, parece que entonces la pareja tenía ya muy claro su camino. De hecho, al margen de las complicadas circunstancias del último año, para los Sussex todo ha seguido según el esquema que tenían previsto y hace apenas unos días, Buckingham confirmaba que no volverían a ejercer como miembros senior de la familia real y que se les quitarían los patronazgos que se les habían concedido, así como los títulos militares honoríficos que la Reina había dado al príncipe Harry.

Lo que no esperábamos es que un año después de su salida, la situación entre los Sussex y el resto de los Windsor se volviera tan tensa. Es cierto que tanto en el comunicado emitido por la Reina como en las ocasiones en las que Harry ha hablado en público -por ejemplo con el presentador James Corden-, siempre ha tenido palabras de afecto hacia Isabel II. Sin embargo, los acontecimientos más recientes ponen en jaque la relación entre ambas partes.

Ya desde el verano los Sussex comenzaron a tensar la cuerda con sus acuerdos con Netflix y Spotify, pero el hecho de que hayan concedido una entrevista a Oprah Winfrey en la que van a revelar detalles hasta ahora desconocidos de su vida, genera un problema más. Con el príncipe Felipe en el hospital en una situación de la que no se han revelado demasiados detalles -pero que podría ser grave dada su edad-, hace apenas unos días salía a la luz una información que apuntaba a las quejas por bullying del personal al servicio de Meghan en su etapa como royal. Una noticia aparentemente bien contrastada que podría tener una demanda detrás -“The Times” no es un periódico que se la juegue en estas cuestiones-, y que habla del presunto maltrato de la Duquesa a su personal, así como de algunos detalles hasta ahora desconocidos como que pidió que mintieran sobre la procedencia de unos pendientes que lució en dos actos oficiales. Desde el palacio de Buckingham ha respondido diciendo que investigará el asunto, porque no se toleran ese tipo de conductas en palacio. Por su parte, los abogados de los Sussex aseguran que hay una especie de ‘caza de brujas’ contra ellos, sacando asuntos del pasado que nunca se han demostrado justo cuando quedan unos días para que se emita su entrevista con Oprah.

Aunque será el domingo por la noche -hora de Estados Unidos-, cuando vea la luz la entrevista íntegra, ya se han desvelado pequeños fragmentos. Una serie de afirmaciones que no apuntan nada positivo para la Casa Real, y en una fecha especialmente señalada para los Windsor. Y es que, casualidades o quizá no tanto, el programa se emitirá el día previo a la celebración del Día de la Commonwealth, que este año se celebra el 8 de marzo. Justo un año después de su último acto como miembros de “La Firma”, los Sussex se sincerarán a corazón abierto con la reina de la pequeña pantalla estadounidense. A pesar de que la entrevista se encuentra grabada, por algún motivo que solo los implicados conocen, se emitirá en esta fecha tan señalada -si no hay nada que provoque un cambio de planes de última hora-.

Una entrevista podría ensombrecer los actos organizados con motivo del Día de la Commonwealth de este año tan atípico. Está previsto que horas antes de que la CBS emita el programa, la BBC haga lo propio con un mensaje especial de la reina Isabel por esta efemérides. Una grabación en la que esta vez no solo participará la monarca, sino también el resto de miembros senior del clan Windsor y que, aunque no se espera que haga referencia alguna a los Sussex, muchos ven como la forma en la que Su Majestad busca concentrar la atención hacia la familia real ante uno de sus momentos más críticos.