La cuenta atrás enfila su recta final. Será el próximo domingo 7 de marzo cuando se pueda ver íntegramente la entrevista que Meghan Markle y Harry de Inglaterra han concedido a CBS. Los Sussex se han sentado ante Oprah Winfrey para sincerarse sobre todos los aspectos polémicos que rodean su vida. Evidentemente, su salida de la Familia Real Británica, consumada hace escasos días, será una de las grandes cuestiones a resolver. Con el objetivo de alimentar más la expectación, la cadena británica ha emitido un adelanto de lo que se podrá ver.

CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special in one week. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/WCyoHDMCaP

— CBS (@CBS) March 1, 2021