Los dos importantes compromisos de Leonor que podría perderse la infanta Sofía

La princesa Leonor está a punto de comenzar un año especialmente significativo en su vida. A principios de 2025 la heredera embarcará en Cádiz en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano para continuar con su formación en la Armada. Leonor lleva ya varios meses preparándose en la Escuela Naval de Marín, y el crucero de instrucción en la nave será el colofón a esta etapa, antes de ingresar en el Ejército del Aire y del Espacio.

Tal como ha trascendido, el buque estará en Cádiz desde el 8 de enero para que los guardiamarinas puedan ir familiarizándose con él. No obstante, será el día 11 cuando la nave iniciará su ruta. Una ruta que pasará por numerosos países y que tendrá una duración de seis meses. Mientras esté embarcada, Leonor participará en algunos actos oficiales, de la misma manera que hizo su padre en su momento. El Juan Sebastián de Elcano actúa además como embajada itinerante.

La princesa Leonor con la infanta Sofía. (Foto: Gtres).

Sin embargo, el inicio del crucero no va a ser la única cita importante de la princesa de Asturias en enero. El año pasado Leonor ya debutó en la Pascua Militar, que marca el inicio de la agenda oficial cada año. Una celebración que tiene lugar cada 6 de enero por la mañana en el Palacio Real.

La ausencia de la infanta Sofía

Salvo cambios de última hora, la infanta Sofía no podrá estar en la Pascua Militar, ni tampoco en la salida del Juan Sebastián de Elcano desde Cádiz, donde es más que probable que sí estén los Reyes don Felipe y doña Letizia. La razón de su más que probable ausencia no es otra que su calendario escolar. Sofía se encuentra cursando segundo de Bachillerato en el Atlantic College de Gales y tiene que reincorporarse a las clases a principios de enero, antes de la Pascua Militar. El año pasado ya fue la gran ausente en esta cita, por lo que este año cabe esperar que se siga la misma estrategia.

La princesa Leonor y la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

A la espera de que fuentes de la Casa Real informen sobre este tema, todo apunta a que Sofía no podrá acompañar a la princesa Leonor el 6 de enero, ni tampoco despedirla cuando embarque en el Juan Sebastián de Elcano. No obstante, al iniciarse el crucero un sábado, siempre cabe la posibilidad de que haga un viaje exprés a España para estar en Cádiz el día en el que comience el crucero de instrucción de Leonor. Una jornada a la que no faltarán los Reyes, igual que Juan Carlos I y la Reina Sofía hicieron el día que don Felipe embarcó.

La especial relación de Leonor y Sofía

A pesar de que en estos momentos las dos hijas de los Reyes siguen caminos separados, ambas están muy unidas. Algo que queda patente en cada una de las citas oficiales que comparten. Leonor nunca se olvida de recordar a su hermana en sus discursos, mientras que ella la mira con cariño y admiración.

La princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, en la audiencia del hotel Reconquista. (Foto: Gtres).

A esto hay que añadir que el pasado cumpleaños de la princesa, que coincidió con la catástrofe de la DANA en España, Sofía fue la única que se trasladó a Galicia para estar con su hermana antes de regresar a Gales. Además, aunque sus vacaciones escolares empezaban más tarde, tanto este año como el pasado adelantó su vuelta a Madrid para estar en los premios de la Fundación Princesa de Asturias, una de las citas más importantes de la agenda de Leonor.