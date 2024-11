Las importantes citas de la princesa Leonor de cara a principios de 2025

La princesa Leonor está ya en la recta final del año y a punto de empezar una nueva aventura como parte de su formación militar. La hija mayor de los Reyes ingresó a finales del mes de agosto en la Escuela Naval de Marín para su instrucción en la Armada. Tras unos primeros meses de formación, en enero embarcará en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano para su crucero de instrucción.

Sin duda un importante paso para la heredera, que estará aproximadamente seis meses en la nave, al igual que hizo su padre hace ya varias décadas. Del crucero de Leonor ya han trascendido bastantes detalles y se sabe la fecha en la que comenzará, el día que acaba y la ruta que va a seguir esta vez el Juan Sebastián de Elcano.

La princesa Leonor en Oviedo. (Foto: Gtres)

Embarcar en la nave va a ser uno de los pasos más importantes en la formación militar de la princesa, a la que solamente le queda pasar por el Ejército del Aire y el Espacio para concluir su instrucción militar. De momento no se ha publicado si los Reyes acompañarán a la princesa en esta jornada -don Felipe sí que contó con la compañía de su familia-, aunque es de esperar que así sea.

Con la vista puesta en el Juan Sebastián de Elcano ya, el calendario de la princesa de Asturias de cara a principios de año se presenta bastante ajetreado. Hasta entonces, Leonor tiene por delante varias semanas marcadas por los exámenes y por el regreso a casa para las vacaciones de Navidad. La princesa acaba de terminar unas jornadas de instrucción y adiestramiento que se llevaron a cabo desde el 11 al 17 de noviembre y a partir del 9 de diciembre comienza la temporada de exámenes, que termina el día 20. A partir de ese momento, la heredera estará de vacaciones hasta principios de enero.

La Reina Letizia y la Princesa Leonor en Asturias. (Foto: Gtres)

Un mes especial

El mes de enero va a ser uno de los más importantes en la vida de la princesa de Asturias. Al igual que ocurrió el año pasado, se espera que la princesa de Asturias participe en la Pascua Militar el 6 de enero, con la que comienza oficialmente la agenda de la Casa Real. Un acto en el que no estará previsiblemente su hermana, dado que se incorpora antes a las clases en el Atlantic College de Gales.

Leonor en la Escuela Naval de Marín. (Foto: Gtres).

No obstante, la Pascua Militar no va a ser la única cita importante de la agenda de la princesa a principios de año. Según se ha confirmado, el crucero de instrucción del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano empezará este año el sábado 11 de enero. Será ese día cuando la princesa de Asturias comience esta nueva aventura desde Cádiz. Todavía no se ha confirmado si los Reyes la acompañarán, aunque es casi seguro. La duda está en la infanta Sofía, que se incorpora a las clases en Gales antes de esta fecha.

Leonor estará un total de seis meses a bordo de la nave, hasta junio. Tal como se explicó en la presentación oficial del crucero, el buque-escuela estará en Cádiz desde el día 8, para que los guardiamarinas puedan ir familiarizándose con él. El itinerario previsto pasará por varios países como Brasil, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Perú, Chile, República Dominicana o Colombia.