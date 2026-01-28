La Reina Letizia, presidenta de Honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, ha tenido este 28 de enero una reunión con parte de la comitiva para una reunión de trabajo para conocer los objetivos y proyectos que se llevarán a cabo este año. Más allá de su importante papel en la lucha contra el cáncer y el apoyo en la investigación del mismo, a este compromiso oficial, la mujer de Felipe VI ha tenido una doble labor solidaria.

La Reina Letizia apoya una doble causa en el mismo acto

Como estaba previsto, este nevado miércoles 28 de enero, Su Majestad ha acudido a la sede de AECC para conocer de cerca su agenda prevista para el 2026. Sabido es que la presencia de Doña Letizia a actos oficiales siempre es cuando menos analizado y, sobre todo, sus estilismos, que siempre tienen una historia y una estrategia detrás.

Por ello, la Reina ha acudido a la reunión con un diseño de la marca de moda Alma by APRAMP; una chaqueta de estilo Chanel, en tejido tweed y modelo pata de gallo en color gris y negro. Una chaqueta entallada y adornada con bolsillos flecados. «Una vez más, desde APRAMP y el Equipo de Moda de APRAMP agradecemos el apoyo al proyecto de atención integral que desarrollamos y el impulso al proyecto desarrollado por el Equipo de Moda de APRAMP; un apoyo directo al proyecto en el que las mujeres supervivientes con nuestra intervención logran un vida fuera de la esclavitud y que, con alternativas reales alcanzan formaciones en áreas profesionales como la moda, desarrollando incluso su propio proyecto de marca Alma by APRAMP», apuntan desde su cuenta de Instagram. «Gracias, Majestad por su apoyo y compromiso firme en la lucha contra esta grave vulneración de derechos y en nuestro propósito de construir una sociedad libre de violencias donde las personas recuperen la libertad y la dignidad», han concluido.

¿Qué es la APRAMP?

Sabido es que Doña Letizia sigue muy de cerca las labores sociales de distintas ONGs de nuestro país. Por ello, este 28 de enero, además de apoyar a la AECC, también ha querido hacer un guiño a APRAMP, cuya labor es defender y promover los derechos de las personas que sufren trata y explotación sexual para que recuperen la libertad, dignidad y autonomía necesaria para emprender una vida fuera de control y abuso de sus explotadores y, además, para prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata de seres humanos.

Para dar visibilidad a esta causa, la Reina -que siempre lanza mensajes a través de sus estilismos-, ha optado por tener un emotivo gesto con la mencionada asociación al lucir una chaqueta que, además de ser una de las prendas favoritas de la madre de la heredera al trono, tiene un fin solidario.