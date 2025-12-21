Los estilismos con aires de ‘influencer’ que Doña Letizia nos ha regalado en 2025

En una era dominada por Instagram y TikTok, donde nombres como María Pombo, Dulceida o Rocío Osorno señalan qué se compra y qué no, existe una figura que mueve tendencias desde la discreción: Doña Letizia. Sin directos, sin hauls ni colaboraciones, su presencia pública es suficiente para que una prenda pase del anonimato al deseo colectivo.

Desde su primera aparición como Princesa de Asturias en 2004, su estilo ha evolucionado hacia un lenguaje propio, sobrio, preciso y sorprendentemente influyente. Basta con que aparezca en un acto oficial para que aumenten las búsquedas de un vestido, un bolso o unos zapatos. Ese efecto ya no es percepción, diseñadores emergentes han contado cómo, después de que ella llevara una pieza suya, los pedidos se dispararon y algunos modelos se agotaron en horas.

Vestido negro columna y collar de perlas XL – Premios ABC. (Foto: Gtres)

La clave está en su forma de vestir, elige bien, no estrena por estrenar y repite. Un diseño de hace dos temporadas reaparece con otra lectura, y eso, en un momento de consumo consciente, es casi un manifiesto. La web especializada UFO No More la sitúa entre las royals más austeras, precisamente por su capacidad de sacar partido a su armario sin depender de novedades constantes.

Estampado Príncipe de Gales, versión 2025

Traje cruzado de cuadros Príncipe de Gales para el Patronato Fundación Princesa de Girona. (Foto: Gtres)

En la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, en el Palacio Real de Madrid, la Reina escogió un traje de cuadros de Hugo Boss que resume bien el momento, la sastrería vuelve con calma. La americana cruzada y el pantalón recto, más amplio que la silueta rígida de otras épocas, reflejan una forma de vestir elegante y sin esfuerzo. El tejido en Príncipe de Gales, con hilos en gris, azul, mostaza y blanco, aporta profundidad sin necesidad de accesorios. Es el tipo de prenda que sirve hoy, cómoda, con presencia y útil por separado, la chaqueta con vaqueros y el pantalón con camisa blanca.

El año de los lazos

Blusa de lazada semitransparente y falda midi de cuero en el 40º aniversario de la CEOE (Foto: Gtres)

Este año ha dejado un mensaje estilístico claro, los lazos han vuelto. En el Teatro Real, con motivo del 40 aniversario de la CEOE, volvió a elegir una blusa de lazada, ese icono femenino que nació en los 60 y 70 como alternativa a la corbata masculina en la oficina. Su versión, ligera y fluida de Hugo Boss, combinada con falda de cuero negra y cinturón XL, demuestra por qué sigue funcionando, expresa carácter sin perder romanticismo. Y esa dualidad es exactamente lo que hoy triunfa.

Cuando el accesorio manda

Jersey burdeos y cadena dorada – Premio Franciso Cerecedo. (Foto: Gtres)

Una cadena dorada puede ser demasiado o convertirse en el detalle que actualiza un look. En los Premios Cerecedo estrenó collar y pendientes de la marca portuguesa Parfois, ambos a 15,99 euros, con acabado en dorado y plateado. Es bisutería y se nota, y esa es la gracia, la moda actual mezcla registros sin complejos. Un accesorio llamativo puede elevar un vestido sencillo sin robar protagonismo.

Zapato bicolor

Look blanco total con babies bicolor – Premios Retina ECO. (Foto: Gtres) Si tuviéramos que elegir el zapato del año, sería el baby bicolor de Sézane. Este modelo, con tacón medio, tiras finas y puntera negra inspirada en Chanel, es el mejor ejemplo del retorno a los clásicos con mirada actual. Es cómodo de verdad, estiliza sin artificios y funciona con todo: traje fluido, falda midi o vaqueros rectos.

Hombros al aire

Vestido midi negro bardot – Recepción en Egipto. (Foto: Gtres)

Pocas veces un vestido negro consigue decir tanto con tan poco. Uno de los diseños más potentes que ha llevado la madre de la Princesa Leonor es el que lució en Egipto, escote bardot, hombros al descubierto y largo midi impecable. La línea recta alarga la figura, no necesita adorno alguno y se apoya en lo esencial, proporción, corte y actitud. Le sentaba como un guante y demostró que un negro perfecto nunca compite, simplemente gana.

La camisa que define el quiet luxury

Camisa de rayas y pantalón amplio – Visita institucional. (Foto: Gtres)

En medio del auge del quiet luxury, calidad silenciosa, sin logos, la camisa de rayas azules se ha convertido en el nuevo uniforme. Heredada de la sastrería masculina, ahora se lleva más suave, hombro relajado, puños remangados y tejido ligero. No busca llamar la atención, sino caer bien. Y ahí está la tendencia.

El vestido blanco que lo dijo todo

Vestido blanco de lino japonés – Atlàntida Film Fest (Mallorca). (Foto: Gtres)

Para nuestra redacción, este ha sido el vestido blanco del año. Lino japonés, caída natural y un diseño de Mantú distribuido en España por la multimarca Yowe que parece esculpir la cintura con un nudo arquitectónico. La falda fluye sin rigidez y demuestra que, a veces, no hace falta nada más. Un blanco perfecto, bien cortado y bajo las luces adecuadas, dice todo sin pronunciar palabra.

Eva Fernández, la clave silenciosa

Detrás de este lenguaje visual hay una figura imprescindible, Eva Fernández, asesora de imagen de la Reina desde 2015. Formada en Publicidad y Diseño de Moda, con experiencia en Vogue y Cosmopolitan, no viene de la aristocracia, sino de la estética editorial. Tras coincidir en un showroom, comenzó a construir con ella un estilo meditado y coherente.

Doña Letizia saluda a su estilista, Eva Fernández, en el Palacio Real durante una recepción oficial. (Foto: Gtres)

Gracias a ese trabajo conjunto, podemos cerrar el año con una evidencia, las tendencias que ha puesto sobre la mesa no solo inspiran dentro de palacio, también fuera. Su manera de vestir, tranquila, moderna, consciente, es la mejor demostración de que en 2025 influir no consiste en enseñar sino en convencer.