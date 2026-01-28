La Reina Letizia ha vuelto a mostrar su lado más humano. En esta ocasión, con los periodistas. La mujer de Felipe VI presidía este miércoles 28 de enero la reunión de trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer, que presenta sus principales proyectos para este 2026. Sin embargo, este compromiso oficial se ha visto afectado por la nieve que ha teñido de blanco el país en las últimas horas y, sobre todo Madrid.

La preocupación de la Reina Letizia por los periodistas

Antes de ser Reina de España o Princesa de Asturias, Doña Letizia madrugaba cada mañana para cubrir la última hora de la actualidad como presentadora de los informativos de la cadena pública. En su última aparición, la mujer de Felipe VI -que vivió muy de cerca los imprevistos a los que tienen que hacer frente los periodistas-, ha querido acercarse a la prensa que ha cubierto su última reunión para preguntarles si les había costado mucho llegar o si habían salido de sus hogares con mucho tiempo de antelación.

La Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Y no solo eso, la madre de la heredera al trono ha tenido un generoso gesto con los reporteros presentes: ofrecerles una taza de café después del esfuerzo que supone desplazarse hasta las afueras de la capital debido al temporal.

Más espontánea que nunca

En a penas 24 horas, la Reina Letizia ha protagonizado momentos de lo más espontáneos con la prensa como testigo. El pasado 27 de enero, la mujer de Felipe VI recibió en el Palacio de la Zarzuela a una representación del equipo directivo de la 83ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week. Acto seguido, Letizia daba la bienvenida a palacio a parte del equipo de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería. Una aparición que dejó una divertida anécdota por parte de la madre de la heredera al trono.

Doña Letizia, fiel a su naturalidad, entraba en la recepción y se ha percatado que la seguridad de Zarzuela ha cerrado la puerta por la que iban a entrar los invitados. «No cierres, no cierres, que tienen que entrar», ha dicho con media sonrisa. Una actitud que es propia de la personalidad más espontánea de la Reina.

La Reina Letizia protagoniza una divertida anécdota en Zarzuela. (Foto: Gtres)

Como en muchas ocasiones, Doña Letizia siempre se preocupa y mucho por todas las personas a las que recibe o conoce cada día. Es consciente de lo que se habla en el pueblo y sus preocupaciones. Por ello trata de informarse de cada historia humana. Si hace más de un año ocurrió tras la DANA, hace una semana volvió a mostrar su lado más solidario y empático tras la tragedia ocurrida por el accidente de trenes de Adamuz, donde apareció visiblemente seria y muy pendiente de cada testimonio.