La discreta agenda de la infanta Sofía que aventura su futuro en la Corona

La infanta Sofía acompañará a la Reina Letizia este domingo a una de las citas deportivas más esperadas de los últimos tiempos. Tal como confirmaba la Casa de S.M. el Rey, la hija menor de los Reyes acudirá junto a su madre a apoyar a la Selección Femenina de Fútbol en la final del Mundial que se juega este domingo en Australia. Las deportistas españolas se enfrentarán a Inglaterra para conseguir obtener la estrella en su camiseta. En este caso, además de que doña Letizia ha podido conocer a las jugadoras antes de que comenzara la competición, el Rey tiene por delante un intenso proceso de rondas de consultas consecuencia de las recientes elecciones generales.

La infanta Sofía se despide de su hermana. / Gtres

Sin duda, una ocasión muy especial a la que no podía faltar la Reina que, el pasado mes de julio fue testigo de un entrenamiento del equipo y además, prometió a las deportistas que se pondría la camiseta que le regalaron con su nombre para ver los partidos. No sabemos si doña Letizia ha cumplido esta promesa, aunque nos encantaría verla con la camiseta en Australia.

Al margen de esto y, apenas unos días después del ingreso de la Princesa Leonor en la AGM de Zaragoza, todas las miradas van a estar puestas en la hija menor de los Reyes. La infanta Sofía es una apasionada del fútbol, tal como ha trascendido en varias ocasiones y, además, esta podría ser su última aparición pública antes de viajar a Gales para empezar el Bachillerato Internacional en el Atlantic College.

La infanta Sofía en Gerona. / Gtres

No obstante, lo cierto es que la presencia pública de la infanta Sofía es más bien escasa, mucho menor que la de su hermana. A sus 16 años, la hija menor de los Reyes no solo no ha participado en actos oficiales en solitario, sino que, además, tampoco la hemos escuchado dar ningún discurso. Hay que tener en cuenta que Sofía, aunque ha recibido la misma formación que su hermana -incluso ahora sigue sus pasos fuera de nuestro país-, no tiene en mismo peso institucional. De hecho, ella no tiene la obligación de cursar formación militar, ni siquiera de ejercer una función de representación de la Corona, sino que, en el futuro, podrá decidir qué camino quiere seguir.

A pesar de esto, lo que sí es una realidad es que, en los últimos tiempos, la presencia de la infanta Sofía se ha ido intensificando. De manera paulatina y controlada y sobre todo, vinculada a cuestiones relacionadas con el mundo del deporte. Por ejemplo, el pasado año, Leonor y Sofía viajaron a Londres en su primer acto internacional en solitario a la final de la UEFA Women’s Euro England 2022. Más recientemente, la Casa de S.M. el Rey anunció en mayo que ella acompañaría al Rey a la Final de la Copa del Rey de Fútbol en Sevilla -el mismo día en el que se celebró la Coronación de Carlos III-, y ahora ha sucedido algo similar con el caso de la final del Mundial Femenino.

La Infanta Sofía y el Rey Felipe VI en la final de la Copa del Rey / Casa Real

Es muy pronto para determinar cuáles van a ser los próximos pasos de la hija menor de los Reyes a nivel institucional, sobre todo, porque su agenda, hasta ahora, se ha limitado a compromisos en los que ha acompañado a los Reyes o a actos en los que ha compartido con la Princesa Leonor. Quizás su presencia en la Copa del Rey de Sevilla y ahora en el Mundial sean un indicativo de que, llegado el momento, Sofía podría ser el miembro de la Familia Real que asumiese los compromisos relacionados con el deporte.

Una cuestión que trae a la memoria los antecedentes más cercanos de miembros de la Familia del Rey que se han volcado de manera especial con el deporte, como es el caso de la infanta doña Elena o de la infanta doña Pilar. La hermana de Felipe VI, además de ser una experta amazona, siempre ha vinculado su actividad institucional de manera especial con el deporte. De hecho, es presidenta del Comité Paralímpico Español desde su fundación y, a pesar de no formar parte ya de la Familia Real, en los últimos años ha seguido asistiendo en ocasiones a la entrega de los Premios Nacionales de Deporte.

La infanta Elena en un acto oficial / Gtres

Antes de doña Elena, también la infanta doña Pilar fue una figura muy destacada del deporte español. La duquesa de Badajoz, siempre muy cercana a los deportistas, fue presidenta de la Federación Ecuestre Internacional y también la primera española en ingresar dentro del Comité Olímpico Internacional. Asimismo, formaba parte del Consejo de Honor del Comité Olímpico Español (COE).

El deporte siempre ha sido una parte fundamental en la vida de la Familia Real. Más allá de que doña Letizia está en plena forma -y se sabe que practica ejercicio de manera constante aunque no sea aficionada a ningún deporte concreto-, hay que recordar que don Felipe fue abanderado del equipo español en 1992, antes de eso, doña Cristina fue la primera mujer abanderada, en Seúl de 1988. La Reina Sofía también ejerció como reserva para el equipo de vela de Grecia en 1960, mientras que su hermano, el rey Constantino ganó una medalla de oro.