La Princesa Leonor ha vuelto a decir adiós a su familia para empezar una etapa. Este jueves 17 de agosto, en torno al mediodía, la heredera llegaba a la Academia General Militar de Zaragoza, donde ya ha comenzado su instrucción militar. Lo hacía como una estudiante más, aunque en medio de una gran expectación, en compañía de su familia. En este caso, el Rey, la Reina Letizia y la infanta Sofía han acompañado a la Princesa en el primer día de esta nueva andadura, quizás, una de las más importantes de su trayectoria. La Princesa tiene por delante tres años de instrucción castrense, igual que hizo su padre, antes de empezar sus estudios universitarios.

Ha sido a las 12:00 cuando Leonor ha llegado a Zaragoza, vestida con pantalón blanco, blusa azul, zapatillas de deporte, el pelo recogido y sin maquillaje, tal como indicaban las recomendaciones del centro. La Princesa ha reconocido que estaba nerviosa, pero también con ganas de comenzar esta etapa. Menos de una hora después y tras posar ante los medios de comunicación, ha llegado el momento de las despedidas.

La Princesa Leonor con el Rey. / Gtres

El Rey le ha aconsejado a su hija que esté muy cerca de sus compañeros y compañeras en estos primeros días, ya que es consciente de que no serán fáciles. No en vano, el monarca conserva algunas de sus mejores amistades de esta etapa. Los Reyes han acompañado a Leonor hasta que ha firmado en el libro de honor de la AGM.

Menos de una hora después de su llegada al centro, la Princesa se ha despedido de sus padres y de su hermana. Una emotiva despedida que recuerda en parte al adiós que la Familia Real protagonizó hace dos años cuando Leonor se marchó a Gales para estudiar el Bachillerato Internacional.

La Princesa Leonor con su hermana en Zaragoza. / Gtres

No son muchas las ocasiones en las que los Reyes muestran su faceta más íntima y familiar. Aunque sí es habitual que participen en actos con sus hijas y que entre ellos haya mucha complicidad, esta vez, además de jefe del Estado y consorte, han ido a Zaragoza como padres y, en el caso de la infanta Sofía, como hermana, de una alumna más.

El Rey le ha dado un abrazo y dos besos a su hija mayor, al igual que su hermana, la infanta Sofía, a la que está muy unida. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la despedida de la Reina Letizia. Como ya ocurriera en el aeropuerto hace dos años, la Reina se ha fundido en un intenso abrazo con su hija mayor y apenas le ha soltado la mano hasta que Leonor ha tenido que entrar en el edificio, mirando hacia atrás y llevando su maleta.

La Princesa Leonor con la Reina Letizia. / Gtres

Un abrazo que evidencia, como es lógico, que antes de Reina, doña Letizia es, sobre todo madre, y que está absolutamente volcada en la educación de sus hijas. Algo que se sabe, pero que no siempre podemos ver y que hoy, esta nueva etapa en la vida de Leonor, hemos podido contemplar en primera línea. El adiós de una madre orgullosa y feliz por el camino que emprende su hija, aunque con un sabor amargo por todo lo que implica cualquier despedida.

La Princesa Leonor con la Reina Letizia. / Gtres

Tras los pasos de su padre

Con el ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza, la Princesa de Asturias sigue los pasos de su padre, el Rey Felipe que, en el año 1986, comenzó su instrucción militar en el mismo centro. No obstante, la situación de la heredera será algo diferente de la del monarca ya que, además de que, en su momento, no había mujeres en las Fuerzas Armadas, don Felipe disponía de una camareta individual para él. En este caso, Leonor compartirá camareta con otras compañeras, aunque todavía no se sabe con cuántas, ya que hay varios modelos de habitáculos y no es una información que haya trascendido.

La Princesa Leonor en Zaragoza. / Gtres

El plan de estudios de la Princesa será, en cualquier caso, distinto al de sus compañeros y compañeras, ya que ella tendrá que hacer una formación más intensiva. En los próximos tras años, la hija mayor de los Reyes tiene que pasar, además de por Zaragoza, por la Escuela Naval de Marín y por San Javier, donde, igual que hizo el Rey, finalizará su instrucción militar. Será entonces cuando la Princesa comience con sus estudios universitarios, de los cuales todavía no se tiene información, aunque cabe esperar que siga igualmente los pasos de su padre, con algún tipo de grado en Derecho y un posgrado en Relaciones Internacionales en una destacada universidad, como Georgetown o similar.