Cuando alguien piensa en reinas y princesas resulta inevitable imaginar algunas de las piezas más espectaculares de joyería. Tiaras, pulseras, collares, brochés y demás complementos que atesoran desde hace siglos las casas reales de todo el mundo. Si hay una persona que conoce mejor que nadie algunos de los secretos de las joyas más importantes que se guardan en los cofres de la realeza este es, sin lugar a dudas, Dimitri de Yugoslavia. Hijo de los príncipes Alejandro de Yugolslavia y María Pía de Saboya, Dimitri está emparentado con la mayoría de las casas reales reinantes en la actualidad, así como otras que, por diversas circunstancias, ya no ejercen como tal.

A pesar de que en la actualidad se ha convertido en uno de los mayores especialistas en la materia, el Príncipe no siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la joyería. De hecho, tras estudias Derecho en París, probó suerte en Wall Street, pero fue entonces cuando a comienzos de los años ochenta entró a trabajar en el departamento de joyería de la casa de subastas Sotheby’s, lo que fue el germen para crear su propia firma tres lustros después.

El Príncipe siempre ha sentido una especial atracción por el mundo de las joyas. Desde el año 2008, Dimitri de Yugoslavia lanzó su firma, con sede en Manhattan, donde atiende a sus clientes, que van desde miembros de diferentes casas reales hasta personalidades de la Alta Sociedad. El pasado año, el Príncipe publicó su primer libro “One upon a diamond”, donde revela los secretos de los joyeros más importantes de la realeza. Ahora se acaba de embarcar en una nueva aventura, una vela aromática con un toque muy especial y que ya está a la venta a través de su página web www.princedimitri.com.

En conversación con Look, el Príncipe ha contado algunos de los detalles de este cambio de rumbo. “Ha sido algo completamente casual. Una amigo muy querido solía hacer un perfume para mí hace muchos años basado en una fórmula que me encantaba, pero que discontinuaron en los años setenta. Ella lo que hizo fue adaptarla, modernizarla en cierta manera”, explica Dimitri ante este nuevo proyecto. “Hace seis meses le pregunté si todavía tenía la fórmula y si creía que sería posible hacer una vela y aquí está. Y en el vaso además hemos puesto el mismo broche de rubí que aparece en la portada de mi libro”, revela.

Una vela que se describe como “un concierto olfativo que comienza con una nota alegre, se ralentiza con un andante que te cautiva aún más y termina con un fuego artificial de acordes que deja al afortunado destinatario disfrutando de un presente eterno de pura dicha”, tal como se describe en la web de la marca. Una combinación de notas de lavanda, geranio, bergamota, naranja, vainilla y otros elementos que aportan una sensación total de confortabilidad. Es un aroma que evoca a la infancia del Príncipe y que ha querido compartir con el mundo.

Se trata de un producto único, ya que el Príncipe no tiene planes por ahora de seguir desarrollando otros elementos en esta área. “De momento no tengo planes de desarrollar más productos en esta línea, pero no está descartado. Hay que ver cómo funciona”, resalta. Dimitri ha confirmado que la vela está cosechando un importante éxito entre sus clientes: “Son muchas las royals que tienen ya la vela. Todas las personas que la han probado me han dicho que tiene un aroma muy elegante”, sentencia.

Credenciales, sin duda, que hacen que este producto sea perfecto para ambientar las estancias de Zarzuela. No hay que olvidar que hace algunas semanas, durante las navidades, salió a la luz que doña Letizia había disfrutado de una tarde de compras en un centro comercial de Madrid y que lo que había adquirido era una vela aromática en Zara Home, en concreto, el modelo “Gingerbread”, con olor a galletas de jengibre recién horneadas, suaves notas de canela y especias.

Hace algunos años, la reina Letizia lució unos pendientes que habían sido elaborados por el príncipe Dimitri. Un conjunto inspirado en la Estrella Polar que la esposa de Felipe VI ha lucido en al menos dos ocasiones. Pero no es ella la única persona de la Familia Real de España que guarda en su joyero piezas de Dimitri, sino que don Felipe atesora unos gemelos: “No recuerdo exactamente cómo llegaron los pendientes a Letizia. En cuanto a los gemelos, no fue él quien los compró directamente, creo que fueron un regalo de un primo suyo, pero no recuerdo quién”, mantiene.

El príncipe joyero tiene claro que doña Letizia defiende con maestría las joyas de la Corona, aunque siempre se ha dicho que la Reina prefiere las piezas discretas: “todo lo que se pone le queda de maravilla. Creo que se siente cómoda con las grandes joyas de la Corona. En relación a esto, Dimitri siente una especial predilección por una pieza histórica que tiene mucho que ver con nuestro país: “la cruz de 45.02 quilates que Colombia le dio a Felipe II en el siglo XVI. Una cruz de cuatro centímetros de largo que llegó a la reina Isabel, que se la dio a la emperatriz Eugenia. De ella pasó a la reina Victoria Eugenia a través de la reina Victoria y la princesa Beatriz. Ella la vendió a Cartier que, a su vez, la vendió al señor Patino quien se la dio a una de sus nietas que también la puso a la venta en los años setenta. La he podido ver en alguna ocasión. Es absolutamente maravillosa”, resalta.

Los últimos meses han sido especialmente difíciles para la Familia Real Española, no solo por la crisis del coronavirus, sino también por la particular situación del rey Juan Carlos. En lo referente al exmonarca, el Príncipe lo tiene claro: “creo que el rey Juan Carlos ha sido uno de los reyes más increíbles de la historia europea. Tras la Guerra Civil y la etapa franquista, España podía haber estado en una situación muy peligrosa y el Rey, con su inteligencia y encanto supo hacer aliados y lograr un inmenso reconocimiento internacional para el país, hasta hacer que se convirtiera en uno de los principales actores de Europa y del mundo. Tengo muchos recuerdos de él, ya que nuestras familias están muy relacionadas”, sentencia.