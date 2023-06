Dimitri Rassam sorprende con la imagen más insólita de Carlota Casiraghi

Si hay algo que caracteriza a los Grimaldi es la discreción con la que suelen llevar todos sus temas personales. Más allá de las informaciones oficiales relacionadas con el núcleo central de la familia, esto es, el soberano, su esposa y sus dos hijos, lo cierto es que tanto la princesa de Hannover como la princesa Estefanía y sus respectivos descendientes suelen mantener un perfil bajo. La excepción a esto son, quizás, los hijos de Estefanía, más activos en redes sociales, y Beatrice Borromeo y Dimitri Rassam, en este caso, por motivos profesionales.

El único yerno oficial de Carolina de Mónaco está continuamente expuesto a los flashes, no tanto por su matrimonio con Carlota Casiraghi -que también-, sino especialmente por su faceta laboral, como productor y cineasta. Poco dado a hablar de su vida privada, recientemente, Rassam sorprendió en un acto relacionado con el estreno de la primera parte de Los tres mosqueteros al deshacerse en halagos hacia su mujer, la hija de la princesa de Hannover. El productor dijo que tenía mucha suerte con su familia y, en especial, con su esposa: «Ella me apoya y es muy importante, pero nuevamente, no creo que esté diciendo nada muy original. Tengo mucha suerte de tener una esposa maravillosa e hijos igualmente maravillosos», dijo el cineasta.

Aunque Dimitri Rassam es poco dado a hacer declaraciones sobre su vida privada o compartir con sus seguidores detalles de su rutina que vayan más allá de lo estrictamente profesional. Sin embargo, en esta ocasión, el cineasta ha sorprendido con un inesperado post dedicado a su esposa, en una jornada muy especial.

El hijo de Carole Bouquet no ha querido perder la oportunidad de felicitar a su mujer en el día de la madre, que se ha celebrado este domingo 4 de junio en Francia. El cineasta ha recurrido a los stories de su perfil oficial, donde ha publicado una entrañable fotografía de Carlota Casiraghi y el hijo de ambos, Baltazhar, en una piscina. Una imagen muy veraniega en la que se ve a los dos disfrutando de un baño en el agua, probablemente, en plena temporada estival. En el post, Carlota Casiraghi y su hijo menor, Baltazhar, parecen dándose un tierno beso en el agua. Sobre la imagen, Dimitri Rassam ha escrito lo siguiente: «Feliz Día de las Madres».

Sin duda, una bonita felicitación para la hija de la princesa de Hannover, que muestra una faceta poco conocida de Carlota Casiraghi que, a pesar de su constante exposición pública, siempre ha sido muy discreta con todo lo que tenga que ver con su familia. Tanto es así, que apenas hubo información de la relación de la pareja, de sus dos bodas y del nacimiento de su primer hijo.