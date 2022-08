Veinticinco años después de la muerte de Diana de Gales, la que fuera primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra sigue generando interés. No solo por su contribución al mundo de la moda, donde fue todo un icono de estilo, por la relación actual entre sus hijos o por las constantes comparaciones con sus nueras sino, sino también por otras cuestiones. Una de las cosas que más interés genera es todo lo que tiene que ver con la prematura y trágica muerte de la Princesa, en un accidente de tráfico en París junto a Dodi Al Fayed, su entonces pareja.

Un fallecimiento abrupto que nadie se esperaba y que, como es lógico, generó y sigue generando en estos momentos numerosas teorías de conspiración. Y es que es un hecho que cuando murió, Diana se había convertido en una persona ‘incómoda’ para la Familia Real. Su divorcio con Carlos de Inglaterra, su actitud tras la separación, su papel público y sus declaraciones nunca fueron del gusto de ‘La Firma’, lo que ha dado lugar a múltiples especulaciones. Tanto es así, que la tardía reacción de la Reina a la muerte de la que había sido su nuera levantó aún más sospechas.

La realidad es que la muerte de Diana de Gales fue el fruto de un cúmulo de desafortunados acontecimientos, como la velocidad, el estado del chófer y la presión mediática. Sin embargo, en la actualidad, todavía hay quien piensa que a Diana la mandaron matar porque se había vuelto una figura polémica. No obstante, las investigaciones abiertas hasta el 2008 confirmaron que la muerte resultó ser un homicidio por imprudencia, nada más.

Tal como dejó claro la investigación, la culpa del suceso fue de Henri Paul, el conductor del Mercedes que se estrelló en el Puente del Alma de París en la noche del 30 de agosto de 1997, cuando el vehículo huía de un grupo de fotógrafos. Al brutal choque solo sobrevivió el guardaespaldas de la pareja, Trevor Rees Jones, que, sin embargo, nunca pudo aportar un testimonio esclarecedor porque sufrió amnesia. Un detalle que ha ayudado a alimentar las teorías de la conspiración, que apuntan a que se le ‘silenció’. No obstante, se consideró que también los fotógrafos tuvieron responsabilidad en la muerte de Diana, por forzar la persecución y cometer una imprudencia.

Apenas veinticuatro horas después del suceso, Mohamed Al Fayed, padre de Dodi solicitó formalmente la apertura de una instrucción judicial por homicidio involuntario. Durante los días posteriores a la muerte, el hermano de la Princesa también cargó contra la prensa, algo que han hecho en repetidas ocasiones sus hijos, en especial, Harry, en su afán de proteger a su esposa, Meghan Markle, de la presión mediática que sufrió su madre. Es más, en el propio Puente del Alma aparecieron pintadas que acusaban a los medios e incluso a la Reina, a la que no favoreció el hecho de mantener la compostura en lugar de mostrarse afligida ante la muerte de la madre de sus nietos.

Han sido muchas las teorías en torno al fallecimiento de Diana, incluso algunas se han llevado a la pequeña pantalla, como es el caso del documental del británico Channel 4: Investigating Diana: Death in Paris. Un programa de estilo true crime que apunta la posibilidad de que la prensa sensacionalista solo fuera una tapadera para los verdaderos autores. Algo de lo que Al Fayed está absolutamente convencido, ya que asegura que todo fue fruto de un complot para evitar el compromiso de la Princesa con su hijo Dodi.

Al Fayed a día de hoy no se cree las teorías del homicidio ni del accidente. De hecho, recuerda una carta que publicó el tabloide Daily Mirror meses antes de la muerte de Diana, en la que se insinuaba que Carlos de Inglaterra estaba urdiendo algún tipo de plan para matarla en un accidente de coche, por lo que llegó a ser interrogado por la policía. El padre de Dodi no tuvo reparos en acusar a la Familia Real de conspirar para acabar con la relación entre su hijo y Diana e incluso apuntó que la Princesa estaba embarazada. Un detalle que no habrían tolerado los Windsor, según el empresario. Sin embargo, un exnovio de Diana, Hasnat Khan, aseguró que esto era muy improbable.

A las declaraciones de Al Fayed se suman otros testimonios, que aseguran que vieron un coche blanco salir del túnel tras el accidente. Asimismo, otro testigo apunta a que fue una moto la que hizo perder el control al chófer. Es cierto que en el Mercedes se encontraron trazas de pintura blanca, pero ninguna de las pruebas fue concluyente.

Lo que es una realidad es que, un cuarto de siglo después de su muerte, la figura de Diana de Gales continúa vigente, quizás más que nunca. Su fallecimiento fue una trágica pérdida para el mundo y es inevitable encontrar fantasmas y darle vueltas a una explicación que nunca podrá reparar el daño que ocasionó esta tragedia.