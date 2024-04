El pasado domingo día 21 de abril, coincidiendo con la fecha en que la fallecida Reina Isabel II de Inglaterra habría celebrado su 98 cumpleaños, se presentó un tributo perdurable en su honor en los exteriores de la biblioteca local en Oakham, Rutland (Inglaterra). Se trata de una estatua de bronce de poco más de dos metros de altura, montada sobre un pedestal, que representa a la madre del Rey Carlos II durante sus años de juventud.

En la efigie, Isabel II está representada con la corona que perteneció a Jorge VI y vestida con una imponente capa ceremonial que abre con ambas manos, y con la banda de la Orden de la Jarretera, símbolos de su posición como monarca y su conexión con la historia de la realiza británica. Asimismo, la monarca aparece rodeada de tres perros de la raza corgi, sus favoritos. Uno de los perros está sentado fielmente a los pies de la Reina, simbolizando su compañía constante, mientras que los otros dos se encuentran ‘jugando’ en la base del pedestal. Este emotivo elemento no solo refleja el cariño de Isabel II por sus mascotas, sino que también aporta un sentido de calidez y personalidad a la obra, que bien puede interpretarse como un guiño a la faceta más humana y accesible de la soberana.

🎥The first posthumous statue of Queen Elizabeth II has been unveiled in #Rutland today.

A special ceremony took place earlier on what would have been the late monarch’s 98th birthday. pic.twitter.com/8jRiX6YloB

