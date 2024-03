Los detalles que hacen de Meghan Markle la representación de la peor pesadilla de los Windsor

Meghan Markle se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la Familia Real Británica, incluso ahora que lleva años alejada de los compromisos oficiales. A pesar de que cuando se conoció su romance con el príncipe Enrique muchos veían en la norteamericana un soplo de aire fresco para la Corona, su llegada a la estructura de los Windsor ha sido todo un huracán que ha generado multitud de desencuentros dentro y fuera de la familia.

Meghan Markle y el príncipe Enrique juntos en Canadá. / Gtres

Tanto es así que se ha conocido que el príncipe Felipe, marido de la Reina Isabel llegó a decir de ella que era como la duquesa de Windsor, un apelativo nada favorecedor, sino más bien todo lo contrario.

Hay que recordar que, para la Familia Real, la figura de la duquesa de Windsor, Wallis Simpson, está asociada a una de las etapas más complicadas de la historia reciente de la monarquía, es más, algunos incluso la consideran la causante de un cisma que casi provoca su caída. Otros, sin embargo, ven a la mujer de Eduardo VIII con mejores ojos ya que, sin ella, Isabel II nunca habría reinado y quién sabe si la Corona habría acabado mucho peor.

Meghan Markle, tras los pasos de Wallis

Nunca se han pasado por alto las similitudes entre Meghan Markle y Wallis Simpson, pero lo cierto es que cuando la norteamericana llegó a la Familia Real nadie pensó en que pudiera, de alguna manera, replicar el comportamiento de la duquesa de Windsor. De hecho, tampoco había un gran temor, puesto que, como esposa del príncipe Enrique, su posición dentro de ‘La Firma’ era más bien residual, no como en su momento le podría haber ocurrido a Wallis, esposa de un rey que tuvo que abdicar.

Wallis Simpson con un vestido de flores. / Gtres

El propio Carlos III, que mantenía una relación relativamente cercana a Eduardo VIII, meditó mucho los pasos a dar con Camila Parker, precisamente para evitar que su destino fuera como el del tío de la Reina Isabel. No obstante, no podía imaginar que sería su hijo el que seguiría los pasos de Eduardo.

Algo de lo que sí fue consciente el príncipe Felipe, según reveló recientemente la especialista Ingrid Seward, que asegura que el marido de Isabel II trazó un paralelismo entre Meghan Markle y Wallis, ambas norteamericanas, divorciadas y ‘encantadoras’.

Una cuestión de estilo

Pero, más allá de esto, lo cierto es que, de alguna manera, Meghan Markle ha dado algunos pasos que dejan claro que tiene a Wallis en la retina. Por ejemplo, en términos de estilo y que, sin duda, traen más que nunca el fantasma de la duquesa de Windsor al presente.

Meghan y Harry en su entrevista con Oprah. / CBS

Es el caso del vestido de Armani en estampado floral que Markle llevó en su polémica entrevista con Oprah Winfrey y que es prácticamente un clon de otro look floral que Wallis Simpson lució en un retrato oficial, por no hablar de las similitudes en los peinados de ambas. En la misma línea, el look en blanco de Dior que Meghan Markle estrenó en la Catedral de San Pablo durante el Jubileo de Platino de la Reina Isabel y que es muy parecido a otro de Givenchy que la duquesa de Windsor guardaba en su armario.

Meghan Markle vestida de Dior. / Gtres

También el vestido azul de Victoria Beckham de uno de sus últimos actos oficiales o el rojo de fiesta que llevó en una gala en Nueva York encuentran similitudes en algunos de los estilismos más memorables que llevó a lo largo de su vida la esposa de Eduardo VIII, lo que hace pensar que no se trata de una casualidad. Sobre todo, porque la elección de Meghan ha sido siempre en actos de importante trascendencia, consciente de que no pasarían desapercibidos. Un detalle que deja entrever que la duquesa de Sussex podría tener mucho más en común con la duquesa de Windsor de lo que a simple vista se ve y que, por tanto, la figura de una de las peores pesadillas de la Familia Real Británica aún sigue, en cierta media, presente.