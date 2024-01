Tras una semana frenética en la que la salud de varios de los miembros de la Familia Real ha estado en el punto de mira, la reina Camila ha continuado con sus compromisos oficiales con total normalidad. La esposa del rey Carlos ha retomado su agenda este lunes, pocas horas después de que se haya conocido que Sarah Ferguson ha sido diagnosticada de un cáncer de piel y que se encuentra, en estos momentos, descansando en una clínica en Austria.

Sin embargo, la salud de la duquesa de York no es lo que más preocupa a los británicos que, desde la semana pasada están alarmados por el estado de la princesa de Gales, ingresada en uno de los centros médicos más prestigiosos de Londres.

El príncipe Guillermo al volante de un coche. / Gtres

El Palacio de Kensington confirmó en un comunicado a mitad de semana que Catalina Middleton se había tenido que someter a una cirugía abdominal y aunque fuentes oficiales sí que aseguraron que no se trataba de nada relacionado con el cáncer, no se ha revelado qué es exactamente lo que ha llevado a la esposa del heredero a pasar por quirófano. Eso sí, la alarma en Reino Unido va in crescendo, sobre todo, tras conocerse que la princesa estará de baja al menos hasta después de la Pascua y que el príncipe Guillermo también ha cancelado sus compromisos para estar a su lado.

No obstante, la princesa de Gales no es la única que se encuentra en el punto de mira por temas relacionados con su salud. El propio rey Carlos también pasará por quirófano esta semana por un agrandamiento de la próstata, algo muy habitual en hombres de la edad del monarca. A diferencia de lo que ha ocurrido con Catalina Middleton, desde el Palacio de Buckingham no han escatimado en dar detalles sobre la situación del monarca.

Horas bajas para la Corona

Como es lógico, las bajas de Carlos, Guillermo y Catalina dejan a la Corona con escasos efectivos para tareas de representación. Aunque no se espera que el soberano se ausente en exceso, el caso de los príncipes de Gales resulta más complicado. No obstante, tanto la reina Camila, como la princesa Ana y los duques de Edimburgo están preparados para ejercer cualquier tipo de tarea, ya que no es posible contar ni con el duque de York, ni con los duques de Sussex.

El pasado viernes, el monarca se retiró a Sandringham para descansar y prepararse para la cirugía pero su esposa ha acudido este lunes a un acto en Londres. La esposa de Carlos III ha conmemorado el 50 aniversario del Servicio de Apoyo al Abuso Doméstico de Swindon (SDASS) y ha visitado el refugio de la organización benéfica, Jenni’s House.

Camila Parker-Bowles en un acto oficial. / Gtres

Vestida en tonos tostados y muy sonriente, Camila Parker Bowles se ha reunido con personal, voluntarios, familias y agencias asociadas, incluida la policía de Wiltshire y miembros del ayuntamiento de Swindon, que le han explicado algunas de las labores que llevan a cabo para apoyar a las familias en el refugio y a las mujeres, hombres y niños de la comunidad que se han visto afectados por la violencia doméstica. Esta es una de las cuestiones con las que la esposa del rey Carlos está más comprometida.