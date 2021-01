Eugenia de York y Jack Brooksbank están a punto de convertirse en padres de su primer hijo en común. La pareja cuenta ya los días para dar la bienvenida a su bebé, que será el primer nieto del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. Una gran alegría para la familia tras unos meses complicados, no solo por la situación que ha generado la crisis sanitaria, sino también por las circunstancias particulares del duque de York, que se encuentra en el punto de mira de la Justicia norteamericana a raíz de su vinculación con el pederasta Jeffrey Epstein.

Hasta ahora no se sabía la fecha exacta en la que la Princesa daría a luz, pero por fin se ha revelado este esperado detalle. Según ha confirmado “Hello!”, Eugenia y Jack se convertirán en padres a mediados del mes de febrero. Esto no significa que el nacimiento pueda adelantarse o atrasarse, algo habitual en madres primerizas, pero se espera que la llegada al mundo del bebé sea aproximadamente en esa fecha. No se han dado a conocer aún más datos sobre esta gran noticia, ya que, como es tradición, será el día del nacimiento cuando se anuncie si es niño o niña, así como otros detalles sobre el que será el noveno bisnieto de la reina Isabel quien, además volverá a ser bisabuela a finales de año con la llegada al mundo del tercer hijo de Zara Phillips.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la hija de los duques de York anunció que estaba embarazada de su primer hijo, poco antes de cumplirse su segundo aniversario de boda. En lugar de recurrir a los canales oficiales, Eugenia de York optó por comunicar la feliz noticia a través de su perfil de Instagram, con una entrañable fotografía en la que aparecían unos patucos de ositos sobre sus manos y las de su marido, acompañados del siguiente mensaje: «Jack y yo estamos muy emocionados por el comienzo de 2021». Un post que generó numerosas reacciones de enhorabuena para la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Eugenie (@princesseugenie)

Aunque se ha desvelado la fecha en la que Eugenia de York se convertirá en madre, lo cierto es que la llegada al mundo de su primer hijo estará marcada por las restricciones de la ‘nueva normalidad’ . A pesar de que los protocolos marcan que sea la reina Isabel una de las primeras en conocer al nuevo miembro de la familia Windsor, la situación actual no permite tal cosa, pero sí será la primera en ser informada. Eso sí, este ‘encuentro’ podrá hacerse por medios digitales hasta que mejore la situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Eugenie (@princesseugenie)

Eugenia y Jack se mudaron hace unas semanas al Royal Lodge para estar junto al duque de York y Sarah Ferguson en esta recta final del embarazo y es previsible que, una vez nazca el bebé, permanezcan allí para estar en compañía de los padres de la Princesa, que pueden prestarle el apoyo que necesita en estas primeras semanas como madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Eugenie (@princesseugenie)

Aunque apenas queda un mes para el nacimiento del bebé, por ahora la princesa Eugenia sigue volcada en su labor solidaria. Por ejemplo, hace unos días acudió a entregar regalos al Ejército de Salvación Británico acompañada de una de sus amigas, Julia Boinville.