Un desplante con forma de oportunidad: la ‘última carta’ del príncipe Harry

El pasado 29 de marzo, durante el servicio religioso de Acción de Gracias en recuerdo del duque de Edimburgo en la Abadía de Westminster, uno de los temas que más acaparó los comentarios de los asistentes fue la ausencia del príncipe Harry. El duque de Sussex y su esposa fueron los únicos miembros de la familia real que no acompañaron a la Reina en este difícil momento. Ni siquiera el príncipe Andrés, cuya imagen aún sigue estando en el punto de mira por el acuerdo con Virginia Giuffre a raíz de la demanda de la norteamericana, quiso faltar a esta cita y fue además el responsable de ‘escoltar’ a la Reina Isabel.

A pesar de que Harry sí que estuvo presente en el entierro de su abuelo el pasado año -Meghan no porque estaba embarazada-, su ausencia en Westminster ha generado muchas críticas, sobre todo por los motivos por los cuales los Sussex no han asistido. Según se ha apuntado, Harry no ha llegado a un acuerdo con el Gobierno por temas de seguridad y, por eso, no ha querido poner en riesgo a su familia con un traslado puntual a Londres. Un argumento que son muchos los que consideran que no es válido. Al fin y al cabo, hubiera bastado con adherirse a cualquiera de los miembros senior de ‘La Firma’, que tienen protección constante. A esto hay que añadir que continúa privando a la monarca de la posibilidad de reencontrarse con su bisnieto, Archie, o de conocer a Lilibet Diana.

Aunque el príncipe Harry y Meghan Markle han apuntado problemas relacionados con la seguridad, lo cierto es que la pareja va a viajar próximamente a La Haya. En un principio se pensaba que iba a ser solo Harry quien se desplazase, pero varias fuentes asegurado que serán los dos quienes se trasladen a Holanda. Una visita que no es casual, sino que se enmarca dentro de las celebraciones de la iniciativa Invictus Games, una de las más importantes para el duque de Sussex.

Será esta semana cuando tenga lugar la nueva edición de esta cita, que siempre ha sido muy importante para el hijo menor de Diana de Gales. Después de retrasarse por la pandemia, la celebración de los Invictus va a tener lugar entre el 16 y el 22 de abril.

A pesar de que todavía no se tienen muchos detalles sobre este evento, se ha especulado con la posibilidad de una ‘gran sorpresa’, que muchos han asegurado que podría tener mucho que ver con la presencia de Meghan en la cita. No hay que olvidar que la pareja recurrió a los Invictus Games de Canadá para ‘oficializar’ su relación. Algunas fuentes comentan que la duquesa de Sussex está emocionada con el hecho de viajar a Holanda e incluso planea poder unirse a Harry en el escenario. Durante este evento, además, se ha confirmado que un equipo de Netflix va a viajar con la pareja para después elaborar un documental, en el marco del acuerdo millonario del matrimonio con la plataforma.

Archewell Productions anunció por primera vez su serie documental para Netflix, Heart of Invictus el pasado mes de abril. La web oficial describe el proyecto como «una producción de varios episodios que destacará a un grupo de extraordinarios competidores de los Invictus Games de todo el mundo, miembros de la comunidad militar que han sufrido lesiones o enfermedades que les cambiaron la vida, en su camino hacia esta competición».

Según varias fuentes, la decisión de Harry y Meghan de viajar a Holanda para participar en los Invictus Games ha generado desconcierto en el entorno de la familia real, que está molesta por el feo de la pareja por su ausencia en el servicio religioso en recuerdo por el Príncipe Felipe. Sin embargo, este viaje podría tornarse en oportunidad, si el matrimonio aprovechase el traslado a Europa para visitar, al menos, a la Reina. Supondría, sin lugar a dudas, una gran alegría para Isabel II quien, a pesar de todo, siempre ha mantenido una relación especial con Harry.

El príncipe Harry declaró ante el Tribunal Superior del Reino Unido que no se sentía seguro en Gran Bretaña sin los oficiales de Scotland Yard. El propio Harry declaró que aunque quiere traer a sus hijos de visita, «no puede regresar a su casa porque es demasiado peligroso», dijo en boca de su abogado. Sin embargo, parece que ir a La Haya no entraña tal riesgo.

La preocupación por la monarca ha aumentado en los últimos tiempos, sobre todo por sus problemas de movilidad y la reducción de su agenda. No hay que olvidar que la soberana está a punto de cumplir noventa y seis años y celebrar su Jubileo de Platino. Una fecha muy señalada a la que, por el momento, no se sabe si asistirán los duques de Sussex.