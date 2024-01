El deseo incumplido de Juan Carlos I en su 86 cumpleaños

Juan Carlos I cumple este 5 de enero 86 años. Una efeméride que podría reunir de nuevo a la familia Borbón -o parte de ella- en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, donde el ex monarca tiene establecida su residencia desde agosto de 2020. Y es que si bien en las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que el padre del Rey Felipe VI pasara la Navidad en España e incluso prorrogara su estancia en nuestro país hasta su cumpleaños, la realidad es que, Juan Carlos despidió el 2023 a miles de kilómetros del Palacio de la Zarzuela.

El año pasado, las hijas de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, las infantas Elena y Cristina, pusieron rumbo a Abu Dabi para reencontrarse con su padre en su cumpleaños. Los tres, disfrutaron, según apuntó El Confidencial Digital, de un almuerzo privado que podría, no obstante, repetirse hoy, y al que se sumarían, además; Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin, y Felipe Juan Froilán o Victoria Federica. No así el Rey Felipe ni doña Letizia, o la princesa Leonor y su hermana, la Infanta Sofía; pues la agenda oficial de los Reyes, cabe recordar, se retomará en las próximas horas con motivo de la Pascua Militar, en la que participará, por primera vez, la Princesa de Asturias.

Juan Carlos I por las calles de Madrid / Gtres

A esto último cabe sumar, además, la discreción por la que el Rey Felipe VI se ha caracterizado para con la relación con su padre desde que el horizonte judicial de Juan Carlos I en España se tornara oscuro y copara miles de titulares en la crónica social -y de otra índole-, en nuestro país y lejos de nuestras fronteras. La misma, por su parte, y de ahí el perfil bajo o lejanía actual de Juan Carlos I, que el emérito mantiene con todo lo que tiene que ver con la Familia Real y la Corona española; y que fue motivo, sin ir más lejos, de su ausencia en la jura de la Constitución de la Princesa Leonor ante las Cortes Generales, y de la recepción de la hija mayor de los Reyes del Collar de la Orden de Carlos III, en presencia de los poderes del Estado, el pasado mes de octubre.

El perfil bajo y la discreción de Juan Carlos I ha sido, de hecho y a su vez, la clave de que sus viajes a España sean cada vez más recurrentes, aunque no de que se cumpla su deseo de regresar, definitamente, a España. En los últimos meses, la presencia de Juan Carlos en determinados puntos de la geografía patria se ha normalizado. No fue así cuando comunicó en mayo de 2022 que iba a realizar su primer periplo a España tras su inesperada marcha a los Emiratos Árabes Unidos. El último viaje a nuestro país de Juan Carlos I fue hace escasas semanas, con motivo del cumpleaños del sesenta cumpleaños de la Infanta Elena. En esta ocasión, el emérito voló desde Ginebra junto a la infanta Cristina a bordo de un avión privado, modelo Bombardier, perteneciente a VistaJets.

En 2023, el Rey Juan Carlos I hizo un total de seis visitas a nuestro país. El primer viaje fue en abril, coincidienco con la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Pero el plan fue claro y se desarrolló con éxito: sin visitas y cinco días en Sansenxo para entregar y compertir en las regatas. Después, volvimos a ver a Juan Carlos en julio, a finales de septiembre, en octubre, en noviembre, cuando visitó a uno de sus médicos, el doctor Eduardo Anitua, y en diciembre. El ‘fiestón’ de Juan Carlos I por su cumpleaños

Al margen de ese posible almuerzo familiar, el emérito estaría preparando un fiestón en la capital de los Emiratos Árabes Unidos para el fin de semana siguiente a este 5 de enero, es decir, entre el 7 y el 8 de enero, en cuya lista de invitados destacarían nombres como los de Mario Vargas Llosa, el periodista Carlos Herrera, las hermanas Koplowitz, el ex jefe de la Casa Real Fernando Almansa, el ex jefe del CNI Félix Sanz Roldán o el mítico dúo Los del Río. «Están haciendo lo posible para tener las fechas libres y poder viajar» hasta Emiratos Árabes para animar la fiesta del ex monarca con su ‘Macarena’», aseguró la periodista Pilar Eyre, hace unos días.