La Reina Letizia lució un espectacular vestido blanco de Valentino el pasado mes de octubre, en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2022-2023, y nadie conocía el origen de aquel diseño hasta ahora. El secreto ha sido desvelado por la web de moda de la realeza ‘UFO No More’, donde han publicado una imagen de doña Sofía con el mismo vestido antes de que su nuera lo customizara. No es la primera vez que la Reina rebusca en el armario de su suegra para reciclar alguna prenda, pero en este caso ha sido más difícil darse cuenta.

Letizia Ortiz con el diseño de Valentino que perteneció a su suegra, la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

Fue en octubre del año pasado cuando los Reyes presidieron los Premios Nacionales de la Cultura, y doña Letizia deslumbró con su look. Se trata de un vestido blanco de largo midi, cuello redondo y mangas cortas en guipur de flores, realizado en crepe blanco. La mujer de don Felipe dio un toque de luz con los complementos, un bolso de mano tipo sobre y unos salones destalonados de tacón bajo, de la firma Magrit, confeccionados en piel plateada. La Reina lució unos pendientes que también se han convertido una incógnita, ya que no se sabe qué firma está detrás de su creación.

La Reina Letizia en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2022-2023. (Foto: Gtres)

Tenemos que retroceder cuarenta años en el tiempo para ver el vestido de Valentino sin customizar, cuando lo lució la Reina Sofía en la la cena que don Juan Carlos y ella ofrecieron en honor al entonces presidente de la República Argentina, Raúl Alfonsín, quien realizó una visita de Estado a España acompañado por su esposa, María Lorenza Barreneche.

We believe this dress worn by Queen Letizia in October 2024 was a rework of a Valentino gown first worn by Queen Sofia. Both feature the same lacework which was part of the Valentino Couture SS 1984 collection https://t.co/wazXR2z7dy pic.twitter.com/0ne6lUtt3Y

— UFO No More (@ufonomore) January 14, 2025