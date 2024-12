El vestido que la Reina Sofía estrenó en Italia y que la Reina Letizia recicló décadas después

Cuando los Reyes Juan Carlos I y Sofía visitaron Roma en 1981, uno de los estilismos que la madre de Felipe VI llevó en este viaje fue un precioso vestido en rosa pálido. Un modelo con falda de vuelo ligeramente plisada, manga corta, cuello redondo y flores bordadas en diferentes tonos que la Reina Letizia recuperó años más tarde en un acto en el Palacio Real de Madrid.

Doña Sofía llevó el vestido en una merienda con el entonces presidente de Italia, después de haber participado en la habitual recepción con la colonia española residente en Roma. El vestido, del que no se conoce la firma a la que pertenece, permaneció guardado en el armario de la madre de Felipe VI hasta que, en el año 2021, la Reina Letizia decidió darle una nueva vida.

La Reina Letizia con un vestido de doña Sofía. (Foto: Gtres).

La consorte lo rescató para un almuerzo que Sus Majestades ofrecieron al presidente de Chile Sebastián Piñera en el Palacio Real en 2021. La Reina Letizia lo combinó con un fino cinturón plateado y unos zapatos de salón con detalles fruncidos en color crudo.

Un armario espectacular

No era la primera vez que doña Letizia reciclaba modelos del armario de la Reina Sofía sino que en los últimos años han sido varias las ocasiones en las que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha apostado por recuperar vestidos de su suegra. Por ejemplo, en el 80 cumpleaños del Rey Juan Carlos, en una entrega de premios de moda o en un concierto por el aniversario de la Constitución en 2018.

El vestidor de la Reina Sofía está lleno de impresionantes diseños que la madre del monarca ha ido atesorando a lo largo de las décadas y que están perfectamente guardados y conservados. Muchos de ellos de grandes firmas como Valentino y adaptados a las normas protocolarias. Un armario al que tanto doña Letizia como las nietas de la Reina Sofía pueden sacar mucho partido.

De hecho, es muy habitual que entre las mujeres de la realeza se presten modelos. Por ejemplo, Victoria de Suecia ha rescatado varios vestidos vintage de su madre, la reina Silvia. Máxima de Holanda y Mary de Dinamarca también le han prestado prendas a sus hijas, tanto vestidos más de gala como otras de diario y Mette-Marit de Noruega comparte ropa con la princesa Ingrid. En el caso de la Reina Letizia, también deja que sus dos hijas utilicen lo que quieran de su vestidor aunque por ahora no hemos tenido oportunidad de ver a la princesa Leonor y a la infanta Sofía vestidas de gala.

Los detalles del viaje a Italia

Los Reyes don Felipe y doña Letizia tienen previsto pasar en Italia dos días, en los que visitarán Roma y Nápoles, y en los que participarán en varios actos oficiales. No faltará una cena de gala, aunque no se espera que la Reina Letizia lleve tiara, como tampoco llevó en Alemania. La Reina Sofía no lució este tipo de joya cuando estuvo en el país. Eso sí, es muy posible que la veamos con algún diseño de firma italiana. Quizás, incluso, del espléndido armario de su suegra.