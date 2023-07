La princesa Delphine de Sajonia Coburgo se ha vuelto a convertir en una de las grandes protagonistas en una de las citas más importantes para la Familia Real de Bélgica. El pasado viernes, los Reyes celebraron 10 años de reinado, coincidiendo con el Día Nacional. Era la segunda vez que Delphine participaba en los actos, tras ser oficialmente reconocida como hija del rey Alberto que, por cierto, también ha reaparecido en público tras sus recientes problemas de salud.

La presencia de Delphine deja claro que, a pesar de que no tiene un papel oficial dentro de la institución -algo que, por otra parte, es lógico puesto que es su hermano y no su padre el actual jefe del Estado-, sí que es una más de la familia. De hecho, a lo largo de la jornada se la pudo ver compartiendo confidencias con la princesa Claire o incluso con los Reyes, en una clara muestra de que está plenamente integrada.

Delphine de Bélgica en un acto oficial. / Gtres

No obstante, una de las cuestiones que más llamó la atención fue su elección estilística. La Princesa no suele ser discreta en sus looks pero esta vez, además, ha vuelto a generar cierta polémica -no es la primera vez que ocurre, por cierto-. Para esta cita, Delphine apostó por un colorido vestido con botones joya que guarda ciertas similitudes con el diseño que la princesa de Gales llevó en el último Trooping the Colour.

Así al menos lo ha apuntado el diseñador del look de Catalina Middleton, Andrew GN, que se ha mostrado molesto a través de las redes sociales y no ha dudado en acusar a la firma responsable del estilismo de Delphine -Atelier ExC- de plagio. Aunque el patrón de la hermana de Felipe de los Belgas contaba con un llamativo estampado, tanto la silueta como los botones y la disposición de los bolsillos recordaban mucho al modelo que llevó la nuera de Carlos de Inglaterra en Londres. Andrew GN ha expresado su descontento en su perfil público, con una fotografía en la que ha comentado que el look de Delphine es una copia de su original. Lo ha hecho a través de los stories, aunque el comentario ya ha sido eliminado.

La princesa de Gales en Londres. / Gtres

El parecido entre ambos diseños ha generado mucha controversia. Por ejemplo, hay algunas fuentes que consideran que el look de Delphine podría haber tomado como fuente de inspiración el de la princesa de Gales, mientras que otras consideran que se trata de una mera casualidad, ya que el patrón del diseño es muy clásico. Quizás sea solo fruto de un gusto similar entre ambas mujeres, de hecho, la estilista responsable del look de Delphine ha comentado que partieron de un modelo de la firma Chanel de la década de 1960, algo en lo que también podría haberse inspirado Andrew GN. Es más, aunque haya semejanzas entre los dos looks, también existen importantes diferencias, no solo el tejido estampado, sino también, por ejemplo, los volantes en las mangas que hacen del modelo de Delphine más revolucionario que el clásico patrón que lleva la esposa del príncipe Guillermo.