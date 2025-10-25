Del lujo al sport: los sorprendentes looks de la Familia Real en el Pueblo Ejemplar 2025

Unas horas después de la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, el Rey Felipe, la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han trasladado hasta Valdesoto para hacer entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Se trata de una jornada que se basa en reconocer el compromiso con las tradiciones y el trabajo colectivo que tienen los vecinos de los diferentes municipios del principado.

Ha sido ante de las 12:00 del mediodía cuando Sus Majestades los Reyes y sus dos hijas han llegado al municipio asturiano. Lo han hecho con unos looks completamente distintos a los que lucieron en el Teatro Campoamor de Oviedo, ya que han pasado del lujo al sport en cuestión de horas, para adaptarse a la cita en la que recorrerán los puntos más emblemáticos del pueblo citado para conocer con detalle todas sus costumbres y las labores artesanales de todos los lugareños.

El Rey Felipe, la Reina Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor en Valdesoto. (Foto: Gtres)

La Reina Letizia ha elegido unos pantalones denim oscuros de corte recto que ha querido acompañar con una chaqueta de estilo estructurado del mismo tono. Un estilismo que, a su llegada, ha complementado con una gabardina beige, una de las prendas que se ha convertido en un básico de esta temporada. En cuanto al maquillaje y el peinado, ha optado por la naturalidad y la sencillez, luciendo su melena suelta con raya a un lado y un rostro discreto y luminoso.

Por su parte, la princesa Leonor ha elegido una levita de color marrón que ha preferido llevar abierta, dejando al descubierto el conjunto de dos piezas vaquero que ha lucido para la ocasión (yendo a juego con su progenitora). En su caso, la heredera al trono se ha recogido el pelo en una coleta, lo que ha permitido que resalten sus pendientes redondos y dorados.

La Princesa de Asturias durante su visita a Valdesoto. #PuebloEjemplar pic.twitter.com/rjmMROvnIt — Premios Princesa de Asturias (@fpa) October 25, 2025

Durante esta especial jornada, que pondrá el broche de oro a la agenda real por el principado de Asturias, la infanta Sofía tampoco ha pasado desapercibida. Siguiendo los pasos de su madre y de su hermana, también ha escogido un estilismo casual y muy juvenil compuesto por unos pantalones vaqueros con efecto desgastado y de pata ancha que ha combinado con un jersey básico de color blanco y un abrigo gris de lana. De calzado, ha optado por unas botas negras.

La infanta Sofía y la princesa Leonor en Valdesoto. (Foto: Gtres)

Por último, y no por ello menos importante, el Rey Felipe VI ha vuelto a ser fiel a su habitual discreción estilística, optando por una chaqueta impermeable negra, una camisa blanca debajo y unos vaqueros oscuros. Un estilo clásico, sobrio y apropiado para un acto al aire libre.

El Rey Felipe, la Reina Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor en Valdesoto. (Foto: Gtres)

Desde su llegada, la Familia Real ha sido recibida entre vítores y aplausos y haciendo gala de su cercanía, ha saludado a todos los presentes, así como también ha tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos.