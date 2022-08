El curioso vínculo entre la Reina Letizia y Nicole Kidman en el que no se había reparado

Nicole Kidman acaba de sorprender a propios y extraños. La intérprete se ha convertido en portada de una conocida revista, en la que aparece con un look deportivo con aires futuristas, así como una peluca pelirroja con corte bob asimétrico.

Un posado en el que la veterana actriz luce un cuerpo tonificado y muy musculado. A sus cincuenta y cinco años, Nicole Kidman puede presumir de tener una esbelta figura, algo que ya ha llamado la atención en más de una ocasión. De hecho, ella misma habló en una reciente ceremonia de los Premios Oscar que cuidaba su alimentación y realizaba ejercicios de alta intensidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicole Kidman (@nicolekidman)

Una rutina muy marcada que le han permitido lucir una musculada figura que nada tiene que envidiar a las nuevas generaciones. De hecho, la portada de Kidman ha hecho pensar en la Reina Letizia. Al borde de los cincuenta, doña Letizia también puede presumir de una figura tonificada hasta niveles que no muchas personas llegan. La Reina ha sido objeto de comentarios en los últimos tiempos no solo por sus fuertes brazos -que llevan generando interés desde hace varios años-, sino especialmente por sus abdominales y por sus piernas.

Doña Letizia ha sorprendido recientemente apostando por looks que dejaban a la vista sus bronceadas y musculadas piernas, como fue el caso del vestido de Zara que llevó en una salida privada en Mallorca con sus dos hijas y con la Reina Sofía, sino también con los dos modelos de corte cut out que ha estrenado hace poco y que mostraban sus abdominales de ‘acero’, que han acaparado titulares.

No es la primera vez que se produce una ‘conexión’ entre la esposa de Felipe VI y la actriz Nicole Kidman. De hecho, han sido numerosas las ocasiones en las que la Reina ha sorprendido con estilismos que anteriormente ha lucido la actriz, sea de manera idéntica o con modelos de similares características.

Algunos de los looks que la Reina ha llevado que la relacionan con Nicole Kidman son de Carolina Herrera o Nina Ricci, dos firmas a las que doña Letizia recurre de manera habitual. Vestidos de corte femenino y estampado floral, pero también otros más atrevidos, como el modelo de pailletes con el que la esposa de Felipe VI acaparó todas las miradas en la entrega de los Premios ABC en Madrid en el año 2016, no solo por lo llamativo del look, sino también al peinado y el maquillaje.

Además de con Nicole Kidman, doña Letizia también ha ‘coincidido’ en estilismos con otros rostros conocidos del panorama nacional e internacional, como es el caso de Karlie Kloss, January Jones, Diane Kruger, Kerry Washington o Melania Trump. En el caso de España, la Reina lució en una ocasión el mismo vestido low cost de la firma Mango que también llevó Belén Esteban.