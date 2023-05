Un rey semidiós: las curiosidades del ‘acompañante’ de los Reyes en la Coronación de Carlos III

Han pasado dos semanas desde que tuvo lugar la Coronación de Carlos III y, sin embargo, aún sigue girando en torno a ella cierta expectación no solo por sus dos protagonistas, sino también por algunos de los invitados. Este es el caso de los Reyes de España, los cuales se sentaron en la sexta fila de la Abadía de Westminster justo al lado de un monarca un tanto curioso: el rey Rama X de Tailandia, cuyo nombre completo es Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun. Y es que, desde que tuvo lugar su ascensión al trono en 2016, ha ido in crescendo el interés del público que ha generado a consecuencia de su extravagante vida y sus muchas peculiaridades, las cuales LOOK te resume en este post.

Una de las primeras curiosidades del rey de Tailandia no es otra que sus múltiples tatuajes. El rey Rama X ha llamado la atención por su cuerpo cubierto de tinta con diseños que han sido visibles en varias ocasiones, muchos de ellos generando ciertas especulaciones y debates sobre su simbolismo y significado. Algunos de los que más destacan son el de un escudo real, una imagen de Buda y los nombres de sus antepasados, siendo todos ellos considerados como una muestra de su conexión con la cultura tailandesa y con los miembros de su Familia Real.

Otra de las cosas que más sorprenden son sus costumbres extravagantes, llevando a cabo un estilo de vida bastante lujoso con una impresionante colección de bienes como palacios, residencias y propiedades en todos los rincones del país, además de coches deportivos y motocicletas de alta gama con las que acude a eventos sociales y fiestas de lo más ostentosas. Sin duda alguna, un ritmo de vida que ha generado cierto debate en su país al contrastar drásticamente con la realidad económica de los ciudadanos tailandeses.

Por otro lado, destaca la gran unión que posee el soberano con la religión, la cual juega un papel crucial en su vida. Tanto es así, que se le ha visto participar en un sinfín de ceremonias y rituales religiosos, siendo un defensor activo del budismo al ser ésta la corriente predominante en Tailandia. Es por ello que, a lo largo de su vida, se ha dedicado a preservar y promover la cultura y las tradiciones religiosas de su país natal.

Por si fuera poco, también cabe destacar que Rama X ocupa el considerado como el trono más sagrado del mundo, ya que la monarquía tailandesa es altamente reverenciada en su país y, por ello, el respeto hacia el rey es una parte inquebrantable de la cultura de sus ciudadanos. Es por ello que el trono ha sido el símbolo de la institución monárquica y se ha transmitido de generación en generación, siendo su coronación un hito a nivel mundial que atrajo la atención de personas a lo largo y ancho del globo. Y por último, en lo que a lo amoroso se refiere, el rey de Tailandia cuenta con hasta cuatro matrimonios, fruto de los cuales han nacido varios hijos.