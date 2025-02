La cuenta pendiente de los Reyes Felipe y Letizia con el cine español

Cada año la celebración de los Premios Goya genera un gran revuelo mediático y cultural en España. El cine español se viste de gala para premiar a lo mejor de la industria, y una de las noches más esperadas es la de la entrega de estos prestigiosos galardones. Sin embargo, hay un aspecto que ha marcado la historia reciente de los premios: la ausencia de los Reyes Felipe y Letizia. Aunque la Familia Real se ha mantenido en una constante relación con la cultura y las artes, su presencia en la ceremonia más importante del cine español sigue siendo una asignatura pendiente. Pero, ¿por qué?

Mientras algunos apuntan a que su ausencia se debe a cuestiones de protocolo, compromisos en su agenda o la falta de un vínculo directo entre la Casa Real y la Academia de Cine, LOOK pone el foco en un aspecto clave: el protagonismo de la noche. Y es que, si los Reyes asistieran, probablemente la atención recaería sobre ellos, desviando el foco de los verdaderos protagonistas de la velada: los cineastas, actores y artistas premiados. Un amor por el cine que trasciende

La presencia de los Reyes en los Goya ha sido recurrentemente esquiva. Sin embargo, es bien sabido que tanto Felipe VI como la Reina Letizia son grandes cinéfilos, una pasión que han inculcado en sus hijas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía. En varias de sus intervenciones públicas en los últimos años, los Reyes han demostrado su admiración por el arte cinematográfico y han destacado la importancia del cine español como «reflejo de la sociedad y de la identidad cultural del país». Un claro ejemplo de ello es el reciente Premio Princesa de Asturias otorgado a la legendaria Meryl Streep, donde los Reyes participaron activamente, reconociendo la trayectoria de una de las grandes actrices del cine internacional.

Además, el matrimonio tiene una relación estrecha con varias figuras de renombre dentro del mundo del cine, como Penélope Cruz. La relación de amistad entre la Reina Letizia y la actriz se hizo pública en mayo de 2016, cuando la esposa de Felipe VI visitó el set de la película La Reina de España, la secuela de La niña de tus ojos, dirigida por Fernando Trueba. Durante el rodaje en la localidad madrileña de Bustarviejo, Doña Letizia aprovechó la ocasión para encontrarse con la actriz y saludar al resto del equipo. Esta visita, que fue ampliamente difundida por la revista ¡Hola!, fue un claro reflejo de la conexión cercana entre ambas, marcada por su admiración mutua y su estrecha relación personal.

Los Reyes Felipe y Letizia, junto a sus hijas y la Reina Sofía, en Mallorca. (Foto: Gtres)

Otro ejemplo claro del compromiso de los Reyes con el cine es el gesto de la Reina Letizia en febrero de 2024, cuando, en un acto fuera de su agenda oficial, aprovechó la oportunidad para reunirse con Martin Scorsese. Pero a pesar de todo esto, la ausencia en los Goya sigue siendo una constante. Esta situación ha llevado a algunos a cuestionar si la presencia de la Familia Real podría ser una aportación positiva para la visibilidad de la industria cinematográfica española. La reflexión gira en torno a cómo su presencia podría ser un aliciente para los artistas y una forma de mostrar su apoyo a un sector que, muchas veces, lucha por encontrar reconocimiento más allá de nuestras fronteras.

Sin embargo hay un matiz importante a tener en cuenta: el hecho de que los Reyes no asistan a los Goya no debe interpretarse como una falta de apoyo o interés por este evento. Más bien todo lo contrario, pues podría deberse, entre otras cosas, a la experiencia vivida por el Rey Felipe VI en el año 2000. En esa edición, su presencia en la gala acaparó una gran atención mediática, lo que desvió el foco de los cineastas y actores. Un episodio que podría haber influido en la decisión de los Reyes de no asistir a futuras ceremonias. Lo recordamos.

La Reina Letizia con Martin Scorsese en Oviedo. (Foto: Gtres)

El día que Felipe VI fue a los Goya y se convirtió en protagonista

Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, asistió a los Premios Goya en el año 2000, celebrados en Madrid. Lo hizo como parte de sus compromisos institucionales, y lo cierto es que no pasó desapercibido. La intervención del príncipe Felipe fue más allá de un simple gesto de apoyo al cine español, ya que se convirtió en un auténtico centro de atención. Con su presencia, el príncipe se situó en el centro de la ceremonia, eclipsando a los galardonados de la noche, lo que causó un revuelo mediático que rápidamente se desbordó. Fue entonces cuando se suscitó un debate acerca de si la presencia de la Familia Real en los Goya era un apoyo necesario o si, por el contrario, su protagonismo podría eclipsar el verdadero propósito de la ceremonia: premiar el talento cinematográfico.

Este episodio podría explicar, en parte, la cautela que los Reyes muestran ahora al no asistir a los Premios Goya. La prudencia parece ser un factor determinante. En su afán de no desviar la atención de los verdaderos protagonistas de la noche, los Reyes optan por mantener una postura distante en cuanto a su presencia en eventos tan mediáticos como este. Sin embargo, eso no significa que no reconozcan la importancia del cine español y que no apoyen su crecimiento y visibilidad en el mundo.

Premios Goya 2025: fecha y dónde ver la gala