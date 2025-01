La complicada huída de Meryl Streep de su casa durante los incendios de Los Ángeles

Los incendios que han azotado varios puntos de Los Ángeles durante semanas han dejado impactos devastadores, afectando a un gran número de habitantes de la zona, muchos de los cuales han llegado a perder sus hogares. Entre los damnificados se encuentra una larga lista de rostros conocidos a nivel internacional, como Ben Affleck, James Woods, Paris Hilton o Miley Cyrus. Meryl Streep también ha sido una de las afectadas, y su historia se ha posicionado como una de las más mediáticas después de que su sobrino haya contado que vivió una auténtica pesadilla para poder escapar de su casa rodeada por las llamas.

«Se enviaron órdenes de evacuación a toda la ciudad. Mi tía Meryl Streep recibió una orden el 8 de enero, pero cuando intentó irse, descubrió que un gran árbol se había caído en la entrada de su casa, bloqueando su única salida», comenzaba a narrar el joven en una reciente entrevista.

Meryl Streep en Londres. (Foto: Gtres)

Fue entonces cuando la actriz pidió prestados unos alicates a unos vecinos con la intención de realizar una hazaña, digna de película, que se podría decir que le salvó la vida: «Hizo un agujero del tamaño de un coche en la valla que compartía con ellos y condujo a través de su jardín para lograr escapar», revelaba.

El sobrino de la intérprete también reveló en la revista a The New York Times que otros compañeros de profesión de su tía también vivieron situaciones similares. Fue, por ejemplo, el caso de Martin Short, el actor con el que se relaciona sentimentalmente a la estrella de Mamma Mía. Según el joven, el protagonista de Solo asesinatos en el edificio tuvo que salir corriendo de su casa, cogiendo sólo los álbumes familiares de fotos. No obstante, en su caso, no fue necesario realizar una hazaña como la de Meryl.

Meryl Streep en un evento en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

La casa de Meryl Streep en Los Ángeles

Con el objetivo de huir del ruido de la ciudad, Meryl Streep adquirió en 2020 una casa en Pasadena, una ciudad perteneciente al condado de Los Ángeles que, sin duda, podría considerarse como la joya de la corona del legado de la actriz. Se trata de una mansión que, tal y como publicó por aquel entonces Fotocasa, cuenta con tres habitaciones y tres cuartos baños en unas dimensiones de casi 300 metros cuadrados, con techos altos y paredes de vidrio. Fue construida a mediados del siglo pasado y está valorada en tres millones de euros.