La cuenta atrás más importante de la Princesa Leonor

La Princesa Leonor acaba de poner punto y final a una de las etapas más importantes de su vida y en apenas unas semanas comenzará una nueva, igualmente decisiva para su futuro. El pasado 20 de mayo, la heredera culminaba sus estudios de Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales, donde ha pasado los dos últimos años, viviendo una experiencia única lejos de casa. Ahora le llega el turno a su hermana menor, la infanta Sofía, de hacer las maletas y seguir sus pasos. No obstante, en el caso de la pequeña de la Familia Real, su camino no está tan definido como el de Leonor.

Aunque ahora se encuentra en casa y todavía no hay muchos detalles de cuál será su agenda en las próximas semanas -más allá de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Gerona y algún acto puntual del que iremos conociendo detalles a su debido tiempo-, sí se sabe que Leonor ingresará en la Academia de Zaragoza a mediados del mes de agosto, en concreto, el día 17, para comenzar con su formación militar. Un importante paso en la carrera de la heredera, necesario para su futuro como jefa del Estado y que la llevará durante tres años por los tres ejércitos. Después será el momento de plantear sus estudios universitarios, de la misma manera que ocurrió con su padre, el Rey Felipe.

Más allá de su formación militar, es un hecho que la Princesa cumplirá la mayoría de edad en el mes de octubre y con eso se abre ante ella una nueva etapa. De hecho, se espera que a partir de ese momento y, al igual que hizo don Felipe, jure la Constitución. En el caso del actual monarca, juró la Constitución el mismo día en que cumplió la mayoría de edad (30 de enero de 1986), pero es probable que el Parlamento esté disuelto cuando Leonor cumpla 18 años, por lo que el acto tendrá que posponerse hasta que se constituyan las nuevas cámaras o celebrarse ante la Diputación Permanente. Por el momento, no se han dado detalles al respecto.

Aunque Leonor ya es la heredera y la Princesa de Asturias a todos los efectos desde que su padre asumió la jefatura del Estado, lo cierto es que será cuando jure la Constitución cuando su papel se vuelva más relevante. La Constitución Española señala en el artículo 61 del Título II, de la Corona, que «el Príncipe heredero, en este caso, Princesa, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento». Esto significa, «desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas», así como el juramento de fidelidad al monarca.

A pesar de que lo idóneo sería que Leonor prestara el juramento en su decimoctavo cumpleaños, la situación política es probable que no lo permita, por lo que tendrá que retrasarse. Aunque esto es algo que todavía está por confirmar, lo que sí es un hecho es que, hasta ahora la actividad de la Princesa ha ido incrementándose poco a poco. No obstante, se espera que, a partir de su mayoría de edad y, sobre todo, de que jure la Constitución, su papel institucional se vuelva más relevante. Es cierto que no concluirá su formación militar hasta 2027, pero es probable que en estos años en los que la esté cursando, se vayan distribuyendo más imágenes oficiales de la carrera de Leonor, ya como parte más ‘ejecutiva’ de la Corona.

Es el comienzo de una nueva etapa para la heredera y el punto final a unos años en los que los Reyes don Felipe y doña Letizia han intentado mantener la privacidad de sus dos hijas lo máximo posible, a pesar de que todo lo relacionado, especialmente con Leonor, siempre haya sido una cuestión de Estado.

Una vez que cumpla la mayoría de edad y, sobre todo, que jure la Constitución, la presencia pública de la Princesa en nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras, se incrementará. Esto implica algún viaje oficial en solitario-como ya hizo su padre incluso antes de jurar la Carta Magna-, o citas internacionales destacadas del entorno royal, como ha sido recientemente la coronación de Carlos III o será en breve la boda de Hussein de Jordania. En estas dos ha habido y habrá presencia de herederas que compartirán tiempo en el futuro con Leonor.