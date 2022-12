La primera parte de la docuserie de los duques de Sussex ya se ha estrenado en la plataforma Netflix y como era de esperar, salvo por parte de la Familia Real, las reacciones no se han hecho esperar. Tanto expertos como personas de todo el mundo no han dudado en pronunciarse sobre los tres primeros capítulos, en los que la pareja formada por el príncipe Enrique y Meghan Markle, relata detalles hasta ahora desconocidos sobre su historia de amor, pero también habla sobre la Familia Real y sobre el constante acoso de la prensa.

Episodios en los que la figura de Diana de Gales está muy presente. Son continuas las referencias a la madre de los príncipes Enrique y Guillermo. De hecho, el duque de Sussex no solo asegura que su madre sufrió una persecución total y absoluta por parte de la prensa que le amargó los últimos años de su vida, sino que recalca que Diana tomaba la mayor parte de sus decisiones guiada por el corazón, algo que, según mantiene, él también hace. Para Enrique, él tiene un carácter muy parecido al de la fallecida princesa pero, más allá de esto, el hijo menor del Rey Carlos asegura que su mujer, Meghan Markle, guarda muchas similitudes con ella. Tal como comenta el duque de Sussex, su esposa emana la misma ternura que caracterizaba a su madre: «es muy parecida a ella», sentencia el Príncipe.

Prince Harry, with respect sir, Your wife will never be like/similar to your mother. I knew Princess Diana for 15 years. Not even close. #PrinceHarry #NetflixHarryandMeghan

Unas declaraciones con las que se ha mostrado en total desacuerdo una de las personas que tuvo la oportunidad de pasar bastante tiempo con Diana de Gales en el pasado. Se trata de Darren McGrady, que fue chef en el Palacio de Kensington y que, por tanto, cocinó para la Princesa y para su familia. El británico no ha dudado en recurrir a las redes sociales para manifestar su opinión sobre la docuserie de los duques de Sussex y se ha mostrado especialmente crítico con las declaraciones del príncipe Enrique: «Príncipe Enrique, con todo el respeto señor, su esposa nunca será cómo, ni se parecerá a su madre. Conocí a la princesa Diana durante quince años. Ni lo más remoto», ha sentenciado el cocinero.

Unas palabras que han generado un hilo de comentarios en la red. Han sido muchos los que han apoyado la opinión de McGrady, una de las personas más cercanas a Diana. Él mismo ha respondido a algunos y ha asegurado que lamenta todo lo que está ocurriendo, pero que al menos se alegra de que tanto Diana como la Reina no estén para verlo.

I’ve known Harry since I held him as a baby while #PrincessDiana was eating cereals in the kitchen at Windsor Castle. The look on his face when his wife laughs about (having to) curtsy to The Queen says everything for me #NetflixHarryandMeghan

