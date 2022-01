Buenas noticias para la Familia Real de Grecia. Tras haber sido ingresado el pasado sábado por la mañana a consecuencia del covid, el Rey Constantino ha sido dado de alta en la tarde de este jueves 13 de enero. Unos días muy difíciles para el hermano de la Reina Sofía, que ha permanecido bajo la supervisión del profesor Sotiris Tsiodras en el Hospital Universitario Attikon de Atenas hasta que su mejoría ha sido notable.

El que fuera monarca heleno ya ha tenido oportunidad de regresar a su domicilio de Porto Jeli junto a su familia, que aguardaba su llegada como agua de mayo dado que la salud de Constantino no ha sido la idónea en el último mes. Quien más ha sufrido los achaques del exsoberano desde un segundo plano ha sido Ana María de Grecia, que no ha podido permanecer al lado de su marido tal y como quería debido al protocolo covid que ha extremado sus medidas dadas las últimas cifras de contagios por la variante ómicron. No obstante, los síntomas que ha presentado en todo momento el tío del Rey Felipe han sido leves, permaneciendo estable hasta que su evolución ha llegado al punto más álgido.

Cabe destacar que los últimos 30 días no han sido nada fáciles para Constantino de Grecia. Fue el pasado 15 de diciembre cuando fuentes locales confirmaron que el exrey griego había sido trasladado de urgencia a la capital a consecuencia de una neumonía agravada por un edema, aunque lo cierto es que a priori se creyó que la causa del malestar era una isquemia. Por ello, en un primer momento acudió al Centro de Salud Kranidi en Argólida, aunque en cuanto se estabilizó fue movilizado a un hospital privado para continuar con su ingreso y con su mejora.

La Casa Real a través de un comunicado se encargó de confirmar que la evolución del que fuera Rey era favorable y que además contaba con un buen estado de ánimo. Pero ni esas buenas noticias hicieron que la familia se preocupara al máximo por el estado de salud de Constantino, siendo la propia Reina Sofía quien no dudó en viajar hasta Grecia antes de inaugurar sus vacaciones de Navidad, para posteriormente seguir informándose del desarrollo en la salud de su hermano. Por su parte, Ana María de Grecia y su hijo Nicolás fueron quienes se consolidaron como máximos apoyos del Rey, habiendo sido fotografiados al llegar a las inmediaciones del hospital en el que estuvo ingresado el que fuera monarca para interesarse al máximo por su mejora.

Pero estas no han sido las primeras veces que el estado de salud del cuñado del Rey Juan Carlos ha atravesado por momentos delicados. Ya en 2016, Constantino sufrió una embolia pulmonar, motivo por el cual todas y cada una de sus apariciones públicas han estado marcadas por los desplazamientos en silla de ruedas provocados por las dificultades para caminar que actualmente posee el hijo de Pablo I de Grecia.