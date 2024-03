Hace algunas semanas, la Reina Letizia sorprendió con un nuevo e inesperado corte de pelo. Menos de 24 horas después de acompañar a don Felipe al servicio religioso en memoria de Constantino de Grecia en Londres, doña Letizia reapareció en un acto en Madrid con una media melena con volumen y mucho movimiento. Un cambio de look menos radical que ocasiones anteriores, pero que daba un aire nuevo al rostro de la Reina, después de un tiempo con una larguísima melena.

La Reina Letizia con un nuevo corte de pelo. / Gtres

El corte de pelo de doña Letizia no ha sido, ni mucho menos, arriesgado, pero sí que le ha dado un toque diferente. De hecho, su cambio de look ha acaparado titulares en todo el mundo, donde además se ha destacado el detalle de la esposa de Felipe VI de dejarse las canas y apostar por un estilo natural.

A pesar de que en nuestro país se ha alabado mucho la nueva melena de la Reina y se ha hecho un repaso a todos los cambios de look que ha llevado a cabo en los últimos años -que no son pocos, por cierto-, doña Letizia no es, ni mucho menos, la royal que más arriesga en términos de estilo capilar. Para eso hay que fijarse en la esposa del príncipe Alberto, ya que ella es la verdadera maestra de los cambios de peinado.

Charlene, musa de la metamorfosis

A pesar de que lo habitual es pensar que las royals deben seguir unos marcados protocolos en términos de estilo, a veces también se conceden algunas licencias. Por ejemplo, hace unos días, la nueva reina de Dinamarca, Mary, apareció en un acto oficial en solitario con una llamativa manicura en color azul pitufo, algo nada habitual entre las mujeres de la realeza.

La reina Mary de Dinamarca en un acto. / Gtres

Lo más corriente es que tanto reinas como princesas apuesten por un estilo que refleje la inmutabilidad y la permanencia de la institución. Esta es una cuestión que la Reina Sofía hace muy bien, al igual que también hacía la Reina Isabel. Esta idea se traduce a través del estilo con peinados clásicos y looks beauty sin estridencias, para que los royals sean fácilmente identificables.

Sin embargo, las nuevas generaciones a veces prefieren dar un paso más. Doña Letizia ha sido mucho tiempo la ‘Reina de los mil peinados’, con looks que iban desde los recogidos arriesgados, los cortes bob o la melena larga. Sin embargo, si hay alguien que se ha atrevido a dar un paso más esa es Charlene.

La princesa Charlene con el pelo rapado. / Gtres

La esposa del príncipe Alberto de Mónaco es la única que ha pasado del rubio platino al castaño oscuro y, sobre todo, que no ha encontrado obstáculos para raparse media cabeza al más puro estilo mohicano. Un corte de pelo que no es apto para cualquiera y con el que la princesa demostró que las tendencias no están ni mucho menos reñidas con la idea de permanencia de la realeza. ¿Veremos a alguna royal más con la cabeza rapada o es una exageración a la que solamente se atreven las más valientes? Probablemente Charlene es la única capaz de esto.