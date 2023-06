Al igual que en varios puntos de la geografía española, en el Principado de Mónaco también disfrutaron anoche de la mágica noche de San Juan, la víspera de la celebración previa a la tradicional festividad cristiana del nacimiento de San Juan Bautista el día 24 de junio; con el encendido de lo que se conoce allí como batafoegu (una hoguera, en monegasco) en el Place du Palais, en las inmediaciones del Palais Princier de Monaco, la residencia oficial del Príncipe Alberto (65) y su esposa, la Princesa Charlène (45), y uno de los monumentos más impresionantes de Mónaco.

El matrimonio fue así testigo de la celebración junto a sus dos hijos en común, Jacques y Gabriella, de ocho años, quienes volvieron a acaparan todas las miradas de los allí presentes por su simpatía y curiosidad. Los pequeños se mostraron muy atentos al fuego, así como a los bailarines del grupo de folclore Palladienne, una agrupación de danza que acompaña los momentos festivos en los que participan los miembros de la familia principesca, que bailaron alrededor de éste ataviados con el traje regional rojo y blanco de acuerdo a la bandera nacional.

Charlene y Alberto de Mónaco junto a sus hijos en un acto oficial / Gtres

Para la ocasión, Charlène se decantó por un estilismo compuesto por una camisa de seda en color crudo de Zara, de manga holgada francesa, y un pantalón negro. Por su parte, el Príncipe Alberto optó por un pantalón grisáceo que combinó con una clásica camisa blanca, y corbata y americana en azul marino.

La de ayer fue la segunda vez que la princesa consorte de Mónaco apareció con su nuevo look después de acudir, el pasado viernes, a la Opera de Montecarlo para la entrega de los Premios Maria Callas, que han reconocido, entre otros, a Nana Mouskouri como la mejor cantante del mundo. Y es que después de una larga temporada con el pelo muy corto y de un vibrante rubio -casi platino-, ahora la ex nadadora ha dado un giro en su estilo y ha apostado por un color más discreto.

La particular hoguera de San Juan monegasca / Gtres

Charlène de Mónaco, recuperada de sus problemas de salud

Con esta y las recientes apariciones públicas de Charlène de Mónaco, queda patente que la Princesa se encuentra ya mucho más recuperada de los achaques de salud que la mantuvieron alejada del foco mediático y la Familia Real monegasca durante más de un año. En los últimos meses, Charlène no ha faltado a actos públicos tan relevantes como el Gran Premio de Fórmula 1 o el Festival de Televisión de Montecarlo, donde brilló con un impresionante vestido azul marino de Akris, una de sus marcas favoritas, que combinó con una gargantilla con forma de babero triangular que mezclaba piedras de color amarillo y diamantes.

Charlène de Mónaco en el Festival de Televisión de Montecarlo / Gtres

Fue en 2021 cuando Charlène puso rumbo a Sudáfrica para asistir a un acto de conservación de animales. Allí, le fue diagnosticada una infección ORL que le impidió coger un avión de regreso a casa. Esto provocó que tuviera que pasar casi medio año en el país, lo que también incrementó los rumores de crisis sobre su matrimonio con Alberto de Mónaco. «Como sé que hay rumores por ahí, dejadme decir que esto no es Covid, no tiene relación con el cáncer y, si quieres hablar de más especulaciones, no tiene relación con la cirugía estética ni con un ‘trabajo’ en la cara», reveló Alberto de Mónaco a People.