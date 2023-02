El amor está en el aire. Este martes, 14 de febrero, se celebra San Valentín y, aunque los royals no son muy de dedicarse muestras de cariño o mensajes de amor -en público-, en una fecha tan señalada resulta inevitable pensar en cómo son cuando nadie las ve las parejas más destacadas del mundo de la realeza. Si este lunes, veíamos a los Reyes don Felipe y doña Letizia cómplices y distendidos en un acto en Avilés, los príncipes de Mónaco no se han quedado atrás. Charlene y Alberto han reaparecido en una importante gala, en la que la ex nadadora ha vuelto a reforzar su papel en el Principado.

Este fin de semana, los Príncipes han viajado hasta la localidad francesa de Courchevel, para asistir a una gala de la Fundación Princesa Charlene. Una cita benéfica a la que no faltaron algunos rostros conocidos del mundo del deporte y que contó con una actuación especial de la joven pianista Stella Almondo. Además, durante la velada se subastaron varios lotes a beneficio de la Fundación Princesa Charlene y de los niños del Club Deportivo de Courchevel.

Para esta cita, la Princesa sorprendió con un sofisticado estilismo firmado por una de sus marcas de referencia, Akris. La esposa del príncipe Alberto de Mónaco se decantó por un vestido largo en encaje en color negro con transparencias, sin mangas y con falda con ligero vuelo y un abrigo a tono. Fiel a su estilo, Charlene apenas llevó ni joyas ni casi maquillaje. La ex nadadora suele apostar por la naturalidad la mayoría de las veces.

Aunque en la gala solo estuvieron Charlene y Alberto, a lo largo del fin de semana sí que se pudo ver a uno de los hijos de la pareja en Courchevel, el príncipe Jacques disfrutando de las pistas de esquí junto a su padre. No se sabe si la princesa Gabriela se quedó con su madre en lugar de salir a dar un paseo por la nieve.

La última vez que se vio junta a la pareja fue hace cuatro días, cuando el Palacio Grimaldi compartió una serie de imágenes de una reunión en la que participaron los príncipes Alberto y Charlene con motivo de los preparativos para los actos previstos de cara al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Según ha trascendido, el soberano y su esposa mantuvieron un encuentro con el artista Mr OneTeas, con el que no han dudado en colaborar para crear una serie de obras para esta fecha tan especial.

Antes de eso, la Princesa fue la encargada de representar en al soberano en los festejos de Santa Devota, dado que el príncipe Alberto había dado positivo en coronavirus. Un importante paso adelante para Charlene, cuya agenda cada vez es más intensa.