El 8 de marzo ha pasado a ser un día especialmente marcado en los calendarios de personas de todos los rincones del planeta, y en Mónaco no iba a ser distinto. Queda un escaso mes para que tengan lugar las manifestaciones propias del Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que mucha gente sale a las calles para luchar por los derechos de las féminas y por su participación en la sociedad en igualdad con los hombres. Una reivindicación muy importante también para Charlene y Alberto de Mónaco, que ya se preparan para el gran día.

El soberano y su esposa han participado ya en los preparativos para el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo. En esta última ocasión, el matrimonio ha procedido a crear una serie de obras junto al artista Mr. OneTeas para las que no han tenido reparo en coger los sprays y ponerse manos a la obra con guantes, para dar así cabida a uno de sus actos más artísticos y urbanos hasta la fecha. Como no podía ser de otra manera, y después de dibujar un par de láminas, el hermano de Estefanía de Mónaco y su esposa se han fotografiado junto a ellas y junto a algunas de las personas que se han encargado de organizar un taller que ya promete ser todo un éxito.

De esta manera, ambos príncipes han reaparecido después de haber pasado dos semanas en un hermético segundo plano. Sin embargo, y por una buena causa, Charlene y Alberto no han dudado en volver a la vida pública para demostrar estar de parte de la ardua lucha de las mujeres. La última vez que se dejaron ver fue el pasado 27 de enero con motivo de las celebraciones propias por Santa Devota, la patrona de Mónaco. Una serie de actos en los que el soberano y la consorte pudieron interactuar con la gente de una manera más cercana, saludándoles en compañía de los pequeños Jacques y Gabriela. Por si fuera poco, los dos hijos cobraron un protagonismo indiscutible unas horas antes, cuando se abrazaron mientras estaba teniendo lugar una habitual fogata propia de la fecha.

Por el momento, habrá que esperar para saber en qué más eventos que giren en torno al famoso 8 de marzo estarán presentes Alberto y Charlene de Mónaco, que únicamente por ahora han podido ayudar dentro de la esfera artística. No obstante, su movimiento favorable hacia las mujeres no ha pasado desapercibido para sus seguidores, que no han dudado en dejar más de dos mil «me gusta» en las publicaciones reflejadas en su plataforma oficial 2.0, además de un sinfín de comentarios con los que dejan entrever que se sienten orgullosos de todas las iniciativas de las que forman parte los miembros de la Familia Real monegasca, especialmente aquellas que sirven para tender una mano a la gente.