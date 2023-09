Los príncipes de Gales, enfrentados en su vuelta a la agenda oficial

A pocos días de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de la Reina Isabel, los príncipes de Gales van a ser los encargados de rendir homenaje a la monarca en esta fecha tan especial. Mientras que Carlos III va a seguir la estela de su madre y pasará la jornada en soledad junto a su esposa, en el Castillo de Balmoral, Guillermo y Catalina serán los representantes de la Familia Real en un servicio religioso en memoria de la soberana, cuyo recuerdo está todavía muy presente.

El rey Carlos con su hijo mayor, el príncipe Guillermo de Gales. / Gtres

Será uno de los primeros actos de los príncipes de Gales después de las vacaciones de verano y el comienzo de un nuevo curso, en un momento complejo para la institución, sobre todo, porque también está previsto un viaje del príncipe Enrique al Reino Unido para una entrega de premios. Eso sí, no hay constancia de que el duque de Sussex vaya a poder ver a nadie de su familia más directa, esto es, o a su padre o a su hermano.

Sin embargo, más allá del homenaje a la Reina, lo cierto es que Catalina Middleton y el príncipe Guillermo tienen otros compromisos de cara al fin de semana. La pareja tiene previsto viajar a Francia para la Copa Mundial de Rugby, que comenzará este mismo viernes. Según ha confirmado el Palacio de Kensington, el matrimonio estará en algunos de los partidos, pero, curiosamente, no será en los mismos.

Los príncipes de Gales con sus hijos. / Gtres

La nuera de Carlos de Inglaterra asistirá el sábado a un partido de la fase de grupos entre Inglaterra y Argentina en el Stade de Marseille en su papel de patrona de la Rugby Football Union, mientras que el heredero de la Corona lo hará el domingo, en un encuentro entre Gales y Fiji, en Stade de Burdeos. Guillermo es patrono de la Unión de Rugby de Gales.

Este viaje del matrimonio a Francia se produce después de que el príncipe de Gales fuera foco de las críticas por su ausencia en la final femenina del Mundial de Fútbol que se celebró en Australia, al que sí que asistieron la Reina Letizia y la infanta Sofía. El hijo mayor del rey Carlos recibió duras críticas por no viajar a Sídney a apoyar al equipo femenino inglés, en calidad de presidente de la Asociación de Fútbol Inglesa. Según trascendió entonces, el príncipe no podía viajar a Australia por una cuestión protocolaria, dado que su padre todavía no ha visitado el país de manera oficial como monarca y se trata de un país en el que es también jefe de Estado. En el caso de Francia la situación es diferente y, además, este mismo mes de septiembre, el propio Carlos III visitará el país con su esposa en un viaje que tuvo que ser pospuesto antes del verano por las protestas ciudadanas a la reforma laboral del Gobierno de Macron.