Carlos III toma una drástica decisión para reducir el coste de la monarquía

Casi un año después de la muerte de la Reina Isabel, su hijo mayor, el rey Carlos, va dejando poco a poco su impronta en la institución. Aunque todavía es pronto para hablar del legado del nuevo monarca, el soberano ya está haciendo algunos cambios en el funcionamiento diario de la monarquía, con el objetivo de que sea útil a los ciudadanos y su coste sea el menor posible.

El rey Carlos a su llegada al Castillo de Balmoral. / Gtres

Un objetivo que ya se intuía cuando asumió la jefatura del Estado, dado que, desde su etapa como príncipe de Gales, Carlos siempre ha dicho que quería que la monarquía no supusiera una carga para el Reino Unido, sino todo lo contrario. A este respecto, el monarca buscaba que constituyeran el núcleo central de ‘La Firma’ el menor número de miembros posible -algo que ha facilitado la situación del príncipe Andrés y la salida de los duques de Sussex- pero, además de esto, quiere reducir al máximo los costes.

Por este motivo, ya hace algunas semanas se confirmó que Carlos había hecho algunos cambios en la organización interna de la institución, por ejemplo, modificando la temperatura de algunas residencias o cerrando la piscina climatizada del Palacio de Buckingham, para ahorrar gastos y además, contribuir a la reducir la contaminación al medio ambiente. Sin embargo, ahora, el monarca ha dado un paso más, que tiene que ver con el personal con el que cuenta la Corona.

El rey Carlos III y la reina Camila en Balmoral. / Gtres

Según ha trascendido, el Rey quiere prescindir de un número importante de trabajadores y va a despedir aproximadamente a una de cada cinco personas de mandos intermedio para aumentar la eficiencia de la Casa Real. Así lo ha confirmado el diario The Mail on Sunday. Carlos y Camila están muy preocupados porque consideran que hay demasiado personal haciendo trabajos similares y, a pesar de que se trata de una decisión complicada, cree que ha llegado el momento de dar un paso adelante. Además, está cansado de que algunas personas cuestionen sus decisiones y le recuerden los métodos de su madre.

Estos recortes van a afectar al personal del Palacio de Buckingham, Sandringham, el Castillo de Windsor y Balmoral y se enmarcan en el plan estratégico del monarca para modernizar y reformar la monarquía. Aunque todavía no se conocen los detalles concretos, decenas de empleados y empleadas podrían verse afectados. La idea es poder equilibrar los equipos de personal y que no haya tantos mandos intermedios cuyo trabajo puede ser asumido por otros trabajadores. Por ejemplo, no tiene mucho sentido que haya ‘amas de llaves senior, ejecutivas y junior’, aseguran fuentes cercanas a los Windsor al citado medio.

El rey Carlos en una imagen reciente. / Gtres

Aunque todavía no se sabe mucho de estos recortes, lo cierto es que Carlos ya ha prescindido de algunos miembros de su personal. De hecho, después de la muerte de la Reina Isabel, se notificó a varios trabajadores y trabajadoras de Clarence House que podrían perder sus puestos, a pesar de que habían asumido que continuarían con Carlos en el Palacio de Buckingham. Es más, el último informe anual de la Subvención Soberana mostró que 444.000 libras esterlinas se destinaron a ‘paquetes de salida’ para 16 miembros del personal de la difunta Reina, que perdieron sus empleos.