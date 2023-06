Carolina de Mónaco, ‘fulmina’ a Charlene a pesar de estar a su sombra

La relación entre Carolina de Mónaco y la princesa Charlene siempre ha estado muy cuestionada. La hermana del príncipe Alberto, junto a la princesa Estefanía, han sido los grandes apoyos del soberano en el tiempo en el que la ex nadadora ha estado ausente del Principado a consecuencia de sus problemas de salud pero ahora que Charlene ha vuelto y ha retomado con normalidad su actividad, el protagonismo de las dos hijas de Rainiero y Grace ha quedado relegado a un segundo plano, como es lógico.

Aunque son escasas las ocasiones en las que las hermanas del soberano coinciden con la Princesa, lo cierto es que últimamente estos encuentros se han multiplicado. El motivo no es otro que los actos con motivo de la celebración del centenario del príncipe Rainiero, razón más que suficiente para que la Familia Grimaldi al completo se reúna en memoria del anterior jefe del Estado.

Una serie de actos que han dejado imágenes insólitas de reencuentro entre la mujer del príncipe Alberto y las hermanas del soberano, aunque, claro está, cada una en su respectivo plano. A pesar de que el protagonista de todos estos actos no es otro que el príncipe Rainiero, todas las miradas se han posado, en igual medida, en la princesa Charlene, sus hijos y la princesa de Hannover. Aunque Carolina ya no es, de iure, primera dama del Principado, su protagonismo y relevancia siguen siendo absolutos.

Las dos mujeres han protagonizado interesantes duelos de estilo en los que la princesa Estefanía ha quedado al margen, sobre todo, por el perfil más discreto y menos expuesto de la hermana menor del príncipe Alberto. Sin embargo, en cada uno de estos encuentros la gran triunfadora ha sido la princesa de Hannover. No tanto por la elegancia innata de la hermana del Alberto de Mónaco, que siempre ha acaparado titulares por su estilo y clase, sino especialmente por su capacidad para rendir homenaje al Principado a través de sus looks. Algo en lo que la princesa de Hannover no tiene rival y que recuerda, en cierta medida, a las estrategias de otras royals como la Reina Letizia o la princesa de Gales.

Este pasado fin de semana, el príncipe Alberto y su familia acudieron a la celebración del Festival Grimaldi Historic Sites of Monaco, una divertida cita en la que once pueblos recalcan sus vínculos con el Principado. En la inauguración estuvieron presentes el príncipe Alberto, su esposa, sus hijos menores y las princesas Carolina y Estefanía de Mónaco. Como era de esperar, las miradas se posaron, además de en los pequeños Jacques y Gabriella, en la hermana y la esposa de Alberto de Mónaco, sobre todo, porque Charlene suele ausentarse de muchos actos, como, por ejemplo, el Baile de la Rosa.

No es la primera vez que Carolina apuesta por estilismos con los colores de la bandera del Principado en actos oficiales. Un detalle que ha llamado especialmente la atención y que ha dejado claro que, a pesar de que su papel es secundario, sigue ejerciendo un rol de ‘primera dama’ a la sombra de Charlene.