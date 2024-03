Carlota Casiraghi tiene un nuevo amor. Después de semanas de rumores nunca confirmados de ruptura con Dimitri Rassam, la hija mayor de la princesa Carolina de Hannover ha sido fotografiada junto al escritor Nicolas Mathieu. Fue el pasado mes cuando una revista francesa publicó que Carlota Casriaghi había recuperado la ilusión junto al escritor, tras su separación del que ha sido su marido -no sabemos si la pareja se ha divorciado o no, y es poco probable que la Casa Grimaldi lo confirme-.

Carlota Casiraghi en un desfile. / Gtres

Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando por fin hay prueba gráfica de la pareja junta, sonriente y feliz por las calles de París. Sin duda, una nueva ilusión para la sobrina del príncipe Alberto de Mónaco que en los últimos años parecía haber encontrado la estabilidad al lado del hijo de Carole Bouquet y se había ‘librado’ de la maldición de los Grimaldi.

En el reportaje, publicado en una conocida cabecera gala, se ve a Carlota y a Nicolas Mathieu paseando tranquilamente por las calles de París, compartiendo risas y confidencias, antes de sentarse en la terraza de un restaurante. Una romántica jornada que muestra que entre ambos hay una especial relación. De hecho, algunas fuentes aseguran que tanto Carlota como Nicolas conocen a los hijos del otro.

A pesar de que nadie del entorno de la hija mayor de Carolina de Mónaco ha confirmado la ruptura entre Carlota y Dimitri Rassam, la separación se da por hecho, sobre todo ahora que se ha visto a Carlota en actitud cómplice con el escritor francés. Sin embargo, no es de extrañar que no haya habido ningún tipo de comunicado oficial, ya que Carlota no pertenece a la esfera institucional del Principado ni participa activamente en la vida oficial. Es más, la rama Grimaldi de la princesa Carolina de Mónaco siempre ha sido muy hermética con su vida privada. No obstante, algunas fuentes apuntan a que la excesiva carga laboral del hijo de Carole Bouquet ha sido el detonante de la separación.

Dimitri Rassam junto a Carlota Casiraghi. / Gtres

Una fecha señalada

Aunque por ahora ninguna de las partes se ha pronunciado sobre en qué punto está su relación, lo cierto es que, en apenas unos días, la hija mayor de la princesa de Hannover tiene por delante una importante cita, que podría ser el escenario de la presentación oficial de su nueva pareja.

Carlota Casiraghi en un desfile de Chanel. / Gtres

Estamos hablando del Baile de la Rosa, uno de los eventos más importantes para el Principado de Mónaco, donde la princesa Carolina de Mónaco ejerce como anfitriona junto a su hermano, el príncipe Alberto. Ha sido allí, a lo largo de diferentes años, donde Carlota Casiraghi ha ‘presentado’ a sus parejas más importantes, desde Gad ElMaleh hasta Dimitri Rassam. ¿Veremos el próximo 23 de marzo a Nicolas Mathieu a su lado en la Sala de las Estrellas del Sporting Club? De ser así, será la prueba más clara de que la relación entre la sobrina de Alberto de Mónaco y el escritor y sólida y firme y no una simple aventura.