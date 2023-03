El viaje de Estado del rey Carlos de Inglaterra y Camila Parker Bowles a Alemania ya ha comenzado. Después de la cancelación de la visita a Francia debido a las polémicas de los últimos días por la reforma de las pensiones, el Rey y su esposa ya han podido comenzar su primer viaje de Estado desde la muerte de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre.

Un viaje muy esperado y marcado por diferentes circunstancias, entre las que se encuentra, por ejemplo, la presencia del príncipe Enrique en Reino Unido. El hijo menor del rey Carlos se dejaba ver en Londres el pasado lunes en una de las audiencias con motivo de la demanda contra Associated Newspapers, en la que también intervienen otros rostros conocidos como el cantante Elton John, Liz Hurley o Sadie Frost. Enrique volvía a los tribunales el martes, pero este miércoles, coincidiendo con el viaje de su padre a Alemania, se ha ausentado del juicio por motivos que, por ahora, no han trascendido. Lo que sí se sabe es que el soberano no ha querido reunirse con su hijo menor, porque estos días se encontraba muy ocupado, según se ha podido saber.

Al margen de las cuestiones relacionadas con el príncipe Enrique, el Rey y su esposa han llegado a Berlín después del mediodía. El avión del monarca aterrizó en el aeropuerto en torno a las 14:00 horas, después de partir de la base aérea de la RAF en Oxfordshire. Como gesto de respeto en esta primera visita de Estado, dos aviones de combate alemanes acompañaron al avión de Carlos III cuando ingresó al espacio aéreo alemán, durante aproximadamente veinte minutos.

Ya en el aeropuerto -donde se ha desplegado una alfombra roja para la ocasión-, ha sido Carlos III el primero en bajar del avión -como marca el protocolo-, mientras que su esposa iba detrás. La reina consorte ha lucido un conjunto en color azul celeste compuesto por un abrigo del modista Bruce Oldfield y un sombrero de Philip Treacey. Camila ha llevado prendido en el abrigo un broche de turquesas que pertenecía a la Reina Isabel, que fue un obsequio de su abuela, la Reina María, con motivo de su Confirmación. Asimismo, la esposa del rey Carlos ha completado su estilismo con accesorios en color negro.

La visita del monarca británico se ha convertido en un acontecimiento de gran relevancia. De hecho, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, incluso ha organizado la primera bienvenida ceremonial y militar completa en la Puerta de Brandenburgo desde la Segunda Guerra Mundial. Es más, ni siquiera la Reina Isabel, que visitó Berlín en 2015, en su último viaje de Estado internacional, recibió este honor.

Carlos, que estará en Alemania hasta el próximo viernes, se convertirá en el primer monarca británico en dirigirse al parlamento alemán, con un discurso que dará este jueves, antes de la etapa final de este viaje, que se percibe como una muestra de las buenas relaciones entre ambos países, especialmente en un momento complicado a nivel internacional.