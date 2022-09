Mientras Reino Unido está de luto, Dinamarca está de celebración. Este 10 y 11 de septiembre, el país escandinavo se iba a vestir de fiesta con motivo del Jubileo de Oro de la Reina Margarita, sin embargo, el repentino fallecimiento de Isabel II ha cancelado los planes. En un principio, estaba previsto que los 50 años en el trono de la monarca se celebrasen el pasado mes de enero, concretamente el día 14, en honor a las cinco décadas de la muerte de Federico IX y de su ascenso al trono. No obstante, la situación sanitaria por la pandemia provocó un cambio de fecha. Ahora, la jefa de Estado de Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia ha tomado la decisión de suprimir cualquier tipo de festejo en señal de duelo por el fallecimiento de Isabel II.

Los únicos actos celebrados han sido la función de gala en el Teatro Real de Copenhague y una misa de acción de gracias en la Catedral de Nuestra Señora. En estos momentos tan especiales para la Corona, la Reina Margarita ha estado arropada por toda su familia, destacando la presencia del heredero y su mujer, el príncipe Federico y Mary Donaldson, y sus cuatro hijos: Christian, Isabella, Josefina y Vicente. Tampoco ha querido faltar a esta jornada su otro hijo, el príncipe Joaquín, que ha estado acompañado de su mujer, Marie Cavallier, y de sus cuatro hijos.

La hoja de ruta

En un principio, se habían establecido dos días para celebrar el Jubileo de Oro de Margarita. Finalmente, la hoja de ruta no ha sido llevada a cabo por petición expresa de la soberana. El sábado 10 de septiembre, en torno a las 12 del mediodía, se esperaba que la Reina junto al resto de la Familia Real aparecerían en el balcón del palacio de Amalienborg para presenciar el cambio de guardia. Apenas media hora más tarde, la Reina se subiría a un carruaje que iba a recorrer las calles de la ciudad hasta el Ayuntamiento. Allí, estaba previsto celebrarse un almuerzo y una recepción oficial por parte de las autoridades locales. Sin embargo, nada de esto finalmente se ha celebrado. El evento que sí se ha mantenido en pie ha sido la función de gala del Teatro Real a las 20:00 horas.

Los planes previstos para hoy también han sufrido modificaciones de última hora. El servicio de acción de gracias en la Catedral de Nuestra Señora de Copenhague sí se ha celebrado, no obstante, el posterior almuerzo en el yate real Dannebrog se ha cancelado. Las festividades en honor al reinado de Margarita iban a finalizar hoy a las 20:00 horas con una cena de gala en el castillo de Christiansborg que también se ha cancelado. A ella iban a acudir unos 200 invitados entre personalidades del país e invitados extranjeros. Una ocasión ideal para ver a las princesas de la Familia Real noruega vestidas de gala y luciendo las tiaras que saldrían del joyero real, pero finalmente no ha podido ser. Lo que aún no se ha confirmado es si la velada nocturna organizada para el próximo viernes 23 de septiembre también será cancelada.