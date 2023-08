Camila Parker pierde de manera inesperada a su primer amor de juventud

La reina Camila termina el verano con una triste noticia. A pesar de que siempre se ha dicho que el gran amor de la consorte ha sido el rey Carlos III, en la vida de Camila ha habido otros hombres. El más importante de ellos, su ex marido, Andrew Parker Bowles, padre de sus hijos, pero no ha sido el único.

El rey Carlos III y la reina Camila en Balmoral / Gtres

Según han confirmado medios británicos, Kevin Burke, el primer amor de la consorte, ha fallecido a los 77 años. Aunque no se conocen detalles concretos, Burke murió a principios de este mes por motivos que no han trascendido, pero sí se sabe que su familia ha pedido que se hagan donaciones a la British Heart Foundation en su recuerdo. Se espera que su funeral se celebre el próximo mes, pero todavía no se sabe la fecha exacta y si la esposa del rey Carlos III acudirá a las exequias.

La reina Camilla conoció a Kevin Burke en el año 1965 en una fiesta celebrada en Knightsbridge. Posteriormente, Burke se casó con la ejecutiva de publicidad Peta Baker, con la que mantuvo una relación que duró 14 años y terminó en 2001. Más adelante, volvió a contraer matrimonio con Luisa Fairey, con la que se convirtió en padre por primera vez a los 58 años.

Los reyes Carlos y Camila en Ascot. / Gtres

A pesar de que la historia de amor entre Camila -Shand en aquel momento, su apellido de soltera- duró poco tiempo, en alguna ocasión, Kevin Burke habló con mucho cariño de la esposa de Carlos III. De hecho, hizo algunas declaraciones en la biografía sobre Camila Parker Bowles de Jessica Jayne: «Era muy divertida, y tuve la mejor y más divertida pareja que se puedas desear”, sentenció. «Camila era inmensamente popular y, aunque no era una belleza, era atractiva y sexy. Supongo que estábamos enamorados y luego ella me abandonó. ¿Por qué? Bueno, la respuesta corta es que ella estaba divirtiéndose en Londres», reveló entonces, dejando claro que no sabía cuáles fueron los motivos por los que Camila decidió poner fin a su relación.

El rey Carlos a su llegada al Castillo de Balmoral. / Gtres

La noticia de la muerte de Kevin Burke se ha conocido justo cuando el rey Carlos III y su esposa han comenzado de manera oficial sus vacacione de verano en el Castillo de Balmoral. El monarca y la reina Camila han sido recibidos oficialmente a las puertas de la finca, siguiendo la estela de la Reina Isabel. Es la primera vez que Carlos participa en esta ceremonia de bienvenida a Balmoral, donde la monarca falleció el pasado año, a principios del mes de septiembre.

Se espera que, durante las próximas semanas, varios miembros de la Familia Real se trasladen a Escocia para visitar al monarca y a sus esposa, entre los que se encuentran los príncipes de Gales y sus hijos. Asimismo, a lo largo del tiempo que permanezca en Balmoral, el monarca tiene previsto celebrar una reunión en la que va a abordar las líneas maestras de cara al futuro de la Corona, por ejemplo, definir los papeles de algunos de sus miembros o las estrategias a seguir.