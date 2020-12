Los duques de Cambridge se encuentran en el punto de mira de las críticas. A pesar de que Kate y Guillermo pueden presumir en la mayoría de las ocasiones de un comportamiento ejemplar, lo cierto es que de vez en cuando tienen algún que otro traspiés, y esto es exactamente lo que les ha ocurrido hace unos días. Unas fotografías de la pareja con sus hijos durante una salida privada les están dando más de un quebradero de cabeza.

Se trata de unas imágenes que ha publicado el tabloide “Daily Mail”, en las que aparecen los Cambirgde junto a los príncipes George, Charlotte y Louis en una visita a “Luminate”, un bosque iluminado de temática navideña ubicado en Sandringham. Hasta aquí nada tendría que resultar extraño, si no fuera porque en el reportaje también se ve a los condes de Wessex, el príncipe Eduardo y Sophie Rhys Jones, junto a sus hijos, Lady Louise y James. Esto se interpretaría como una reunión familiar que infringiría las normas que ha establecido el Gobierno para intentar paliar la crítica situación que atraviesa el país debido a la crisis del coronavirus.

Fue el domingo pasado a última hora de la tarde cuando tuvo lugar el encuentro y fuentes cercanas a ambos matrimonios aseguran que no se trató de una reunión premeditada, sino de un encuentro absolutamente fortuito, en el que no había planificación alguna. Sin embargo, son muchas las críticas que tanto los Cambridge como los Wessex han recibido por esta ‘casualidad’. Y es que, al margen de los príncipes Eduardo y Guillermo, lo cierto es que entre Kate Middleton y Sophie Rhys Jones existe una relación muy estrecha, hasta el punto de que la esposa del príncipe Eduardo ejerce en numerosas ocasiones como estilista privada para la duquesa de Cambridge. A esto hay que añadir que varias de las personas que también estuvieron visitando el bosque aseguran que se les vio charlar en varios momentos mientras caminaban por el sendero y aunque hubieran coincidido de manera casual, podían haber evitado compartir el paseo y, por tanto, saltarse deliberadamente las restricciones.

En estos momentos, la zona en la que se ubica Norfolk se encuentra en un nivel 2 en términos de restricciones, lo que significa que las reuniones al aire libre están permitidas un máximo de seis personas que no sean del mismo núcleo familiar. Esto significarían que el encuentro de los Cambridge y los Wessex, de no haber sido fortuito, habría sobrepasado en cuatro personas al límite establecido por las autoridades. A esto hay que sumar el personal de seguridad que suele acompañar a la Familia Real, aunque en estas situaciones suelen mantener cierta distancia. Esta presunta infracción podría conllevar una multa de hasta 6000 euros.

Desde el Palacio de Buckingham no se han pronunciado aún al respecto, pero las imágenes no han tardado en convertirse en todo un fenómeno viral en el Reino Unido, generando numerosas críticas y debate, ya que los Cambridge siempre han sido considerados todo un ejemplo de conducta y responsabilidad. Hay quienes aseguran que, al ser el encuentro al aire libre, no se han quebrantado las normas, mientras que otros mantienen que deberían ser más estrictos con estas cuestiones.