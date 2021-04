La Misa de Pascua siempre ha sido una de las citas más importantes de la agenda de la Casa de S.M. el Rey. Después de unos días de descanso por la Semana Santa, los miembros de la familia Borbón se reunían en Mallorca para asistir a la celebración religiosa, que marcaba el inicio de la temporada previa al verano. Sin embargo, el pasado año, debido a la crisis sanitaria del coronavirus, la ceremonia quedó suspendida.

A pesar de que este año los Reyes han ido retomando poco a poco su agenda oficial y que parece ser que sí que habrá misa en Mallorca, lo cierto es que no está previsto que ningún miembro de la Familia Real se traslade hasta la isla. Como tampoco lo está que Sus Majestades puedan hacer algún viaje privado estos días, como solía ser habitual. Las restricciones de movilidad marcan la Semana Santa y aunque fuera de España sí se puede viajar, no es recomendable. Desde el miércoles por la mañana, don Felipe y doña Letizia no tienen ningún tipo de acto y lo más probable es que pasen estos días descansando en su residencia. No se descarta, sin embargo, que puedan sorprender con alguna salida puntual por la capital.

Sin embargo, en el pasado, la Misa de Pascua era una de los eventos más importantes para la familia Borbón. Una cita a la que asistían todos sus miembros sin excepción pero que, con el paso del tiempo, ha ido cambiando a tenor de las circunstancias. Desde que en el año 2004 doña Letizia entrara a formar parte de la familia hasta el día de hoy han sido muchas las cosas que han hecho que la ‘foto’ a las puertas de la catedral de Palma cambie de manera sustancial.

Aunque en los primeros años hubo muchas incorporaciones a la instantánea, también han ocurrido algunos acontecimientos que han provocado la salida de parte de los miembros. De las quince personas que se podían contar en 2007, en el último año en el que asistieron quedaban cuatro. La imagen concentra a lo que se ha dado en llamar ‘núcleo duro’: don Felipe, doña Letizia y sus hijas, y a la reina doña Sofía, quien, por tradición, es una incondicional de la Misa de Pascua y de la isla en general. De hecho, siempre que puede pasa largas temporadas en Marivent.

A la espera de que el año que viene se pueda retomar esta tradición, repasamos en imágenes la evolución de la Familia Real en esta cita tan simbólica y que, sin duda, ya nunca volverá a ser como antes.