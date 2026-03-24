El bonito gesto de la infanta Elena contra el estigma del síndrome de Down

Aunque ya no es miembro de la Familia Real ni participa en actos oficiales, la infanta Elena sigue muy vinculada a causas sociales. Lo hace como parte de su agenda privada, así como en su papel dentro de la Fundación Mapfre, con la que lleva trabajando muchos años.

Este lunes, la duquesa de Lugo ha participado en un acto en Madrid en el que se ha presentado el libro Mi vida no es un cuento. Una obra autobiográfica escrita por Héctor Santana y en la que el autor relata su propia experiencia como persona con síndrome de Down. Doña Elena no ha presidido este acto como miembro de la Casa Real, sino que lo ha hecho en calidad de directora de Proyectos Sociales de la Fundación Mapfre.

La infanta Elena en un acto. (Foto: Gtres)

El libro ha sido publicado con la colaboración de la Fundación Mapfre Canarias y la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas y tiene como objetivo principal ayudar a que el autor pueda compartir con los lectores sus experiencias más personales.

Mi vida no es un cuento es un relato detallado de la vida de Héctor Santana, desde su infancia hasta la actualidad. A lo largo de las páginas del libro, el autor va repasando los episodios más relevantes de su vida y busca promover una mirada más inclusiva en la sociedad para las personas que padecen esta alteración genética.

Las palabras de doña Elena

La hermana del Rey Felipe VI no ha dudado en tomar la palabra durante el acto de presentación del libro, del que tuvo conocimiento el pasado mes de diciembre durante una visita a Las Palmas. La duquesa de Lugo ha agradecido a Héctor Santana su valentía para escribir un texto que es todo un testimonio de superación y ha insistido en la importancia de creer en las personas, su valor y sus capacidades.

La infanta Elena en un acto. (Foto: Gtres)

«Ojalá este libro siga tocando corazones como el mío y sembrando conciencia, porque la inclusión no es un destino, sino un camino que construimos juntos día a día», ha dicho doña Elena. Unas palabras que recuerdan mucho a los discursos de la Reina Letizia cuando participa en actos relacionados con las personas con discapacidad. Una cuestión con la que la esposa del Rey Felipe está muy volcada.

Durante la jornada, la duquesa de Lugo también ha podido coincidir con el autor del libro y con otros asistentes al acto, con quienes se la ha visto hablando de manera relajada y escuchando con atención sus historias. El propio Héctor Santana ha hecho unas declaraciones a la agencia EFE en las que ha hablado sobre el propósito de este libro y ha comentado que los jóvenes cada vez leen menos, algo que resulta preocupante: «Con este libro busco que cambie la perspectiva de las personas con discapacidad y síndrome de Down porque la sociedad aún nos tiene mal vistos, hay como vergüenza social», ha dicho.

La infanta Elena con el autor. (Foto: Gtres)

El look de la infanta

Para esta jornada de trabajo, la duquesa de Lugo ha apostado por un estilismo sencillo y cómodo. Doña Elena ha combinado unos pantalones de color marrón con una original chaqueta de cuadros y botines de estilo cowboy. Además, la hermana del Rey Felipe VI ha llevado un fular en el cuello y joyas sencillas y discretas.