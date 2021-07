Beatriz de York toma el testigo de Kate Middleton con un toque flamenco

Wimbledon vuelve a acoger a algunas de las figuras más destacadas del panorama royal. Después de que la semana pasada fuera la duquesa de Cambridge la que visitara el torneo -en su último acto oficial antes de confirmarse que iba a confinarse por un contacto estrecho con un positivo en coronavirus-, hoy el turno le ha tocado a Beatriz de York. La nieta de la reina Isabel ha paseado su ya más incipiente embarazo por las pistas, en la que ha sido una de sus escasas apariciones pública desde que se anunciase la noticia de que iba a convertirse en madre.

Beatriz ha visitado Wimbledon en compañía de su marido, el empresario de ascendencia italiana Edoardo Mapelli Mozzi. La pareja no ha perdido detalle de los encuentros que se han disputado en la décima jornada del torneo.

Para esta cita, la hija mayor de Sarah Ferguson ha apostado por un favorecedor vestido de corte lady en estampado de lunares en blanco y negro. Un diseño con cinturón ancho, escote cuadrado, largo midi terminado en volante y manga ligeramente abullonada que resaltaba el estado de la Princesa, que no ha dejado de acariciar su barriguita, en un gesto muy maternal que recuerda mucho a las constantes caricias que Meghan Markle hacía a su tripa durante el embarazo de su primer hijo, Archie Harrison. El look está firmado por la marca My Self Portrait y recuerda mucho a un look que la madre de Beatriz lució en un partido de polo al que asistió en el año 1986. Su precio es de 340 libras y la Princesa ha completado el look con una pashmina en tono nude y un capazo de mimbre.

Beatriz no ha sido la única royal que ha estado hoy en Wimbledon, sino que también ha acudido Sophie de Wessex. La esposa del príncipe Eduardo se ha convertido en uno de los mejores apoyos para la reina Isabel desde la muerte del duque de Edimburgo y una de las royals más activas -con permiso de la incombustible princesa Ana-.

Mientras las más jóvenes visitaban Wimbledon, la reina Isabel ha retomado hoy su agenda. La monarca ha estado en el set de rodaje de una de las series más populares del Reino Unido, ‘Coronation Street’, donde ha hecho gala una vez más de su excelente sentido del humor. No ha sido esta la única parada de la Reina en esta jornada, sino que también ha estado en Manchester. A pesar de las complicadas circunstancias a las que ha tenido que enfrentarse en los últimos tiempos, Isabel II está dando una gran lección de profesionalidad y entereza y mantiene la sonrisa en todo momento y lugar.