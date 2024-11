El baile viral de Sarah Ferguson que casi supera a Máxima de Holanda

No estamos acostumbrados a ver a los miembros de las diferentes familias reales bailando, salvo a la reina Máxima de Holanda, que siempre que puede se anima a lanzarse a una pista y demostrar la destreza que tiene al ritmo de la música. Silvia de Suecia no duda en animarse cuando escucha una canción tan especial para ella como Dancing Queen de Abba, mientras que Carlos y Camila solamente lo hacen en ocasiones muy concretas, a pesar de que la reina practica ballet con regularidad. No obstante, la última en derrochar su desparpajo en este aspecto ha sido Sarah Ferguson.

Algo que no es de extrañar porque la duquesa de York siempre se ha diferenciado del resto por su simpatía, naturalidad y espontaneidad. Tan pronto ejerce como improvisada presentadora de televisión como de contadora de cuentos. Por eso, no resulta llamativo que se haya animado a bailar, sobre todo, tras los rumores de los últimos tiempos que apuntaban a su posible participación de un programa de baile de una conocida cadena de televisión.

El baile viral de Sarah Ferguson

En este caso, la ex mujer del príncipe Andrés no ha bailado frente a las cámaras, sino que ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales. La duquesa de York se ha querido sumar a las celebraciones del Día Mundial de la Bondad y ha animado a sus seguidores a que participen en la iniciativa.

En el vídeo se ve a la madre de las princesas Beatriz y Eugenia vestida con una falda estampada en tonos azules y una camiseta blanca. Sarah Ferguson lleva un collar de flores y un pasador en el pelo. Junto a ella, un grupo de mujeres que también bailan al son de la música.

Sarah Ferguson en Samoa. (Foto: redes sociales).

La duquesa de York ha viajado al Pacífico Sur, a Samoa, para promover a través de su organización, Sarah’s Trust, una campaña que convierte pañales en abono: «Haber estado en Samoa durante los últimos días para lanzar esta campaña y ver de primera mano el trabajo que ya se está realizando ha sido realmente sorprendente. La campaña Greater Good ha ofrecido una solución innovadora con pañales de alta calidad que se convierten en abono en la comunidad para crear un suelo seguro y rico en nutrientes en un plazo de seis a ocho semanas. Con el apoyo del gobierno de Samoa, el proyecto ha demostrado que por cada 100 bebés, cada semana se eliminan 700 kilogramos de residuos plásticos», ha escrito la duquesa en su perfil.

Aunque no es un miembro en activo de la familia real ni está vinculada a la agenda oficial, la ex mujer del príncipe Andrés mantiene una agenda paralela con la que está muy vinculada. Sarah Ferguson centra su actividad en temas relacionados con la literatura y con la salud, debido al cáncer de mama que padeció recientemente y al melanoma que sufrió después. La que fuera cuñada del rey Carlos III intenta concienciar de una manera activa de la importancia de las revisiones y los controles médicos.